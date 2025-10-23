시중은행 중 유일하게 대출액 5000억 넘어 청년·소상공인 맞춤형 상품 등 접근성 높여

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 대표 서민금융대출 상품인 새희망홀씨대출의 올해 3분기 누적 공급액이 5588억원으로 시중은행 중 유일하게 5000억원을 돌파하며 공급실적 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.

우리은행은 지난해 새희망홀씨대출을 6374억원 규모로 공급한 데 이어 올해도 ▷1분기 1540억원 ▷2분기 1750억원 ▷3분기 2298억원 등 대출액을 계속해 늘려나가고 있다.

새희망홀씨대출 목표 달성률도 87.5%로 시중은행 중 가장 높다.

우리은행은 지난 2023년 청년·소상공인 지원을 위해 연 5.0~5.5% 확정금리를 적용받을 수 있는 ▷우리 청년도약대출 ▷우리 사장님 생활비대출과 우리은행 대출을 최장 10년까지 장기분할상환방식으로 전환할 수 있는 ▷우리 상생 올케어대출 등 새희망홀씨대출을 확대했다.

우리금융그룹이 지난달 발표한 ‘미래동반성장 프로젝트’에 따르면 우리은행은 새희망홀씨대출을 포함한 서민금융대출 확대에 총 3조5000억원을 투입한다. 성실상환 고객의 금리우대 폭을 기존보다 0.1~0.5%포인트 확대하고 저신용자 신규 고객을 위한 0.3%포인트 금리우대를 신설함으로써 연내 100% 초과 달성이 무난할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 “4분기에도 저신용자와 성실 상환 고객에 대한 금리우대를 늘려 포용적 금융을 지속 확대할 것”이라며 “모두가 어려운 시기에 서민금융에 힘써 금융의 사회적 책임을 다하겠다”고 전했다.