체험·공연·판매가 어우러진 종합형 축제, 가족 단위 방문객부터 관광객까지 발길 이어져 KBS ‘전국노래자랑’ 녹화 현장에 1만 5천 명 몰리며 축제 열기 절정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 18일 개막한 ‘2025경북영주 풍기인삼축제’와 ‘2025영주장날 농특산물대축제’가 연일 높은 관심 속에 진행되며, 건강과 즐거움을 동시에 선사하고 있다.

풍기읍 남원천 일원과 인삼문화팝업공원, 부석사 잔디광장을 가득 메운 시민과 관광객들은 다채로운 체험과 공연, 지역 농특산물 구경에 시간 가는 줄 모르고 즐겼다.

현장에서는 인삼병주 만들기, 인삼깎기 경연대회, 인삼인절미 떡메치기, ‘황금인삼을 찾아라’ 등 남녀노소 누구나 참여 가능한 체험행사가 매일 열리며, 인삼요리 시식과 가족 체험 프로그램에는 긴 줄이 이어졌다.

서울에서 온 정은지(39) 씨는 “아이들이 직접 인삼을 깎고 인절미를 만들며 즐거워했다”며 “건강식품에 관심이 많아 풍기인삼은 꼭 사 가야겠다”고 말했다.

문화공연도 축제 열기를 한층 높였다. 덴동어미 화전놀이, 청소년 종합예술공연, 어린이 인삼인형극 등 다채로운 무대가 이어졌고, 지난 21일 KBS ‘전국노래자랑’ 녹화 현장에는 약 1만 5000 명이 몰리며 축제 열기가 절정에 달했다.

농특산물 판매장에는 영주사과, 영주생강, 영주고구마 등 지역 농산물이 즐비했고, 럭키백 증정, 타임세일, ‘농특산물 톡톡인터뷰’ 등 다양한 이벤트가 방문객들의 발길을 사로잡았다.

대구에서 온 이현우(45) 씨는 “아이들과 함께 농산물을 구경하며 즐거운 시간을 보냈다”며 “지역 농민들이 직접 재배하고 설명해 주니 믿음이 간다”고 전했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “영주를 대표하는 두 축제가 시민과 관광객의 참여 속에 활기차게 이어지고 있다”며 “끝까지 안전하고 즐거운 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

‘2025경북영주 풍기인삼축제’와 ‘2025영주장날 농특산물대축제’는 오는 10월 26일까지 진행되며, 전국 파워풀댄스페스티벌, 소백산 영주풍기인삼가요제, 폐막공연 등 다채로운 프로그램이 남은 기간 축제 열기를 이어갈 예정이다.