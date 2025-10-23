[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 다산도서관이 문화체육관광부가 주최하고 (사)한국도서관협회가 주관한‘2025년 도서관운영유공 우수도서관’으로 선정돼 문화체육관광부 장관표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

시상식은 전날 경기도 수원컨벤션센터에서 개최됐으며 이 자리에는 고령군 가족행복과장 및 담당직원들이 참석했다.

이번 시상식은 공공‧작은‧학교‧병영‧교정시설‧전문도서관 등 전국 2만 2000여개 도서관 중 우수 운영기관을 선정해 포상하는 자리로, 고령군 다산도서관은 지역사회 독서문화 진흥과 평생학습 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.

다산도서관은 어린이‧청소년‧성인 등 전 세대를 아우르는 맞춤형 독서문화 프로그램과 3년간 8건의 공모사업으로 도서관 운영비를 증가시켰다.

특히 ‘찾아가는 도서관, 책 읽어주세요.’, ‘시민작가 양성’등 지역과 함께하는 생활문화 플랫폼으로 자리매김하해 생활 속 평생학습 거점 조성 등 지역 특성을 살린 적극행정 운영으로 높은 평가를 받았다.

이남철 고령군수는 “이번 장관표창은 군민과 함께 도서관을 성장시켜 온 결과”라며 “앞으로도 도서관이 지역 문화와 평생학습의 중심 공간으로 자리 잡을 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.