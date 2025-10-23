[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원과 성균관대학교는 22일 ‘건설기술 연구개발 및 인재 양성 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 연구개발 인력과 인프라를 유기적으로 연계해 건설기술 연구 역량을 강화하고, 글로벌 수준의 과학기술 인재를 양성하기 위한 기반을 마련하고자 추진됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▷건설 및 유관 분야 연구개발 역량 제고 ▷학연협력 프로그램 구성·시행 ▷융합연구 및 학술정보 교류 ▷국제공동연구 발굴 및 수행 ▷연구장비·시설 공동 활용 등 다양한 분야에서 실질적 협력을 확대해 나갈 계획이다.

특히 양 기관은 ‘학연사업(융합연구사업 및 학연특화과정 등)’의 기획과 추진을 공동으로 협의하고 있다. 이 사업은 건설연 스쿨 학사운영실과 성균관대 연구기획팀이 주관하며, 대학원생이 국가 연구개발 과제에 참여함으로써 학문·기술·산업 간 연계를 강화하는 실무형 교육 및 연구 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “이번 협력은 건설기술 연구 성과의 실용화뿐 아니라, 연구와 교육, 산업이 유기적으로 연계된 산학협력 체계를 구축하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “출연연의 기술 역량과 대학의 교육자원을 결합해 미래 건설산업을 이끌 융합형 인재를 양성하고, 국가 연구개발의 실효성을 한층 높이겠다”고 말했다.

유지범 성균관대 총장은 “성균관대의 산업 연계형 교육체계와 건설연의 공공 R&D 역량을 결합해 산업 및 사회 문제 해결에 기여하고, 나아가 사회적 가치를 창출하는 융합형 인재를 양성하겠다”고 전했다.