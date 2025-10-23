[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]대한노인회영양군지회는 22일 영양문화체육센터에서 ‘제29회 노인의 날 기념행사’를 열었다.

이날 행사에는 오도창 군수, 김영범 군의회의장을 비롯한 영양군지회 임원, 경로당 회장, 기관단체장 등 300여명이 참석했다.

영양군노인복지관 별빛소리연주단의 아름다운 오카리나 공연과 초대 가수의 신나는 노래 및 힐링합창단의 식전공연을 시작으로 노인강령 낭독, 지역사회에 귀감이 된 모범 어르신과 노인복지 증진에 기여한 유공자에 대한 표창 순으로 진행됐다.

특히 이날 경북지사 표창 1명을 비롯해 모범노인 및 노인복지기여자에 대한 군수표창 4명, 군의장표창 2명을 시상했으며 보건소 선정 건치 어르신에 대한 군수표창과 대한노인회 표창도 함께 시상했다.

오도창 영양군수는 “우리의 미래는 어르신들의 지난 삶에 바탕을 두고 있다”며 “그 소중한 경험을 존중하며 어르신들이 건강한 노후생활을 보낼 수 있는 여건 마련을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.