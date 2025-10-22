[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 최근 민선 8기 3주년을 맞아 실시한 ‘2025년 달성군 행정수요 및 군민 의견수렴 조사’에서 군민의 88.6%가 “앞으로도 달성군에 계속 살고 싶다”고 응답했다고 22일 밝혔다.

또 군정 운영에 대한 긍정 평가도 83.7%로 나타났다.

더불어 달성군 지속 거주 의향을 묻는 부분에서 달성군민 88.6%가 ‘지속 거주 의향’을 밝혔다.

군정 운영에 대한 긍정적 평가는 83.7%였다. 정책 추진의 방향성(30.8%), 실생활에 도움이 되는 정책 추진(30.1%), 업무 추진 과정에서의 주민 소통 및 의견 반영 정도(79.6%)에서 좋은 평가를 받았다.

군민들이 꼽은 ‘가장 잘한 사업’은 제2국가산업단지 유치(29.9%)며 이어 24시간 응급실 개소(15.9%)와 문화센터·체육시설 확충(13.3%)이 뒤를 이었다.

‘앞으로 가장 기대되는 사업’은 제2국가산단 조성(28.2%)과 대구산업선 개통(20.8%)으로 나타나 군민들의 관심이 지역경제 활성화 등 산업 성장과 교통 기반 시설 확충에 집중됐다.

달성군민이 바라는 미래상으로는 지역경제가 살아나고 좋은 일자리가 풍부한 도시(49.9%)와 교육프로그램과 기반 시설이 풍부한 미래교육도시(14%)가 꼽혔다.

특히 응답자의 91.2%는 “달성군이 앞으로 더 발전할 것”이라고 답해 지역 미래에 대한 기대감이 높은 것으로 파악됐다.

최재훈 대구 달성군수는 “앞으로도 균형 있는 발전과 생활밀착형 정책을 통해 ‘젊고 역동적인 달성’을 실현해 나가겠다”며 “군민 여러분의 지속적인 관심과 참여가 달성군 도약의 원동력이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 조사는 전문 리서치 기관이 18세 이상 군민 1001명을 대상으로 1대 1 대면 설문조사를 실시했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.