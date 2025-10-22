[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국회 교육위원회는 22일 오전 대구시교육청에서 경북대·강원대·경북대병원·강원대병원·경북대치과병원·강릉원주대치과병원에 대한 국정감사(국감)를 진행하고 있다.
입력 2025-10-22 21:07:06
명태균 “尹 여론조사 전달, 지지한다는 뜻”…대가성 부인
[헤럴드경제=김진 기자] 김건희 여사의 ‘공천 개입 의혹’ 관련 핵심 인물인 정치브로커 명태균 씨가 김영선 전 의원의 공천을 대가로 김 여사에게 여론조사를 제공하지 않았다고 주장했다. 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 22일 김 여사의 정치자금법 위반 등 혐의 속행 공판을 열었다. 명씨는 증인으로 출석해 2022년 대선을 앞두고 김 여사에게 총
“차라리 전자파가 낫다”…전문가 ‘당장 바꾸라’ 경고한 주방 필수품
[헤럴드경제=나은정 기자] 매일 사용하는 가스레인지가 자동차 배기가스에 버금가는 유해물질을 배출한다는 이유로 주방에서 하루 빨리 퇴출하라는 전문가의 당부가 나왔다. 강상욱 상명대 화학에너지공학과 교수는 최근 유튜브 채널 ‘의사친’에서 “가스레인지를 켜는 것만으로도 일산화탄소와 이산화질소 같은 유해물질이 발생한다”며 “미국 화학협회조차 가스레인지 대신 전기레인지를 사용하라는 공식 입장을 발표했다”고 밝혔다. 강 교수는 “하루 이틀 사용하는 건 큰 문제가 되지 않지만 매일 반복적으로 노출되면 몸이 망가질 수밖에 없다”며 “여성 폐암 환자의 약 90%가 비흡연자인데, 의학계는 주된 원인으로 주방 문화를 지목한다”고 설명했다. 실제 국내 급식 종사자 10명을 대상으로 한 폐 건강 검사 결과 30%가량이 폐 이상 소견을 받았다. 대부분 하루 8시간 이상 가스레인지 앞에서 일하는 이들이며, 젊다고 예외가 아니었다. 가스레인지의 주연료인 메탄가스는 연소 과정에서 순간적으로 산소가 부족해지면 일산
“시청률 0%” “기대도 안했다” 쓴맛 본 이효리 내세우더니…결국 1위 시끌
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “쿠팡플레이 살리나?” “볼만한 콘텐츠가 없다”며 이용자들부터 뭇매를 맞고 있는 쿠팡플레이가 이효리를 앞세운 예능 프로그램 ‘저스트 메이크업’으로 반전을 꾀하고 있다. ‘흑백요리사’의 메이크업 버전으로 화제를 모은 ‘저스트 메이크업’이 공개 2주 만에 인기 순위 1위에 올랐다. 17일 쿠팡플레이에 따르면 ‘저스트 메이크업’은 지난 10일 공개된 4·5화 이후 쿠팡플레이 인기작 1위, 평점 4.6점을 기록했다. 첫 주 대비 시청량이 무려 665%, 7배 상승했다. 매회 시청량이 올라가는 추세다. “대박 시리즈 탄생 예감”, “‘흑백요리사’의 아트 버전 같다” 등 반응이 좋은편이다. 국외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 10일 1~5회가 동시 공개되며 240여 개국 시청자에게 선보였다. 해외 성적은 아직 집계되지 않았지만, 세계적으로 확산 중인 K뷰티 열풍을 고려할 때 글로벌 반응 역시 유의미할 것으로 전망된다. 이효리는 지난해 1월 ‘더시즌즈-이효리의 레
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1