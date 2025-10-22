[헤럴드경제=민성기 기자] 김재섭 국민의힘 의원은 주한미군 철수를 거론한 유시민 작가를 향해 “60(살)이 넘으면 뇌가 썩는다고 본인이 한 말을 몸소 보여주고 계시는 것 같다”고 직격했다.

김 의원은 22일 TV조선 유튜브에서 김 의원은 22일TV조선 유튜브에서 “유시민이라는 사람이 그 정도 영향력이 있는 사람도 아니지만, 설령 그 말이 받아들여져서 주한미군이 빠진다면 이 대통령은 바로 위기가 올 것”이라고 했다.

이어 “주한미군이 만약 빠지면 해외 투자자, 기관 투자자가 전부 다 빠지면서 우리나라 코스피가 완전히 그날 바로 폭락할 것”이라고 했다.

앞서 유 작가는 지난 19일 자신의 유튜브 채널에서 한미 관세 협상과 관련해 “윤석열이 지금 있었으면 미국에 돈을 얼마나 퍼줬겠나. (미국이) 지금 ‘사인 안 하면 미군 뺀다’고 협박하는 것 같다”며 “대통령이 ‘외국 군대 없이 자주국방 못한다는 것은 낡은 생각이다’, ‘얼마든지 할 수 있다’ 얘기하는 그게 (미국에 대한) 응답인 것 같다”고 했다.

유 작가는 “김정은도 완전히 졸아 있어서 (미군을) 빼도 우리는 사실 별로 상관이 없다. 지난번에 윤석열이 무인기 보내고 난리를 쳐도 걔들이(북한이) 졸아서 도로 끊고 한 이유가, ‘진짜 쳐들어올까 봐’다. (북한은) 전쟁 나면 죽는다는 것 안다”고 했다.

유 작가는 ‘트럼프의 횡포가 너무 심하다’, ‘깡패도 아니고 뭐냐’는 말에는 “깡패다. 한국이 (대미 투자 패키지) 3500억달러 사인 안 하니까, 현대 공장을 X진(망친) 것”이라면서 지난 9월 미국 이민관세단속국(ICE)의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 단속을 언급했다.

유 작가는 “ICE에서 그냥 (단속을) 한 게 아니다. ‘너 뜨거운 맛 봐라’라고 했는데, 우리는 그냥 LG랑 현대자동차가 좀 손해 보면 된다. 우리는 아깝긴 한데, 손해 보면 된다”고 덧붙였다. 그러면서 미국에 5500억달러를 투자하기로 한 이시바 시게루 전 일본 총리를 향해선 “너무 웃기다”고 했다.