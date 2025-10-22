대중교통 운영체계 효율화 연구용역 최종보고회 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군의회(의장 이상식)가 울릉군 대중교통 운영의 효율성을 높이기 위한 연구에 속도를 내고 있다.

군의회는 22일 의회 3층 간담회실에서 ‘울릉군 대중교통 운영체계 분석 및 효율적 관리 방안 연구용역’ 최종 보고회를 열었다.

이번 보고회는 공경식 의원을 대표로 이상식 의장, 한종인 부의장, 최경환 의원 등이 참여한 ‘울릉 대중교통서비스 개선방안 연구회’의 주관으로 진행됐다.

해당 연구회는 최근 인구 감소와 관광객 증가, 울릉공항 개항 등 교통 환경의 급격한 변화 속에서 안정적이고 효율적인 대중교통 체계 마련의 필요성이 커지고 있다고 보고 이번 연구를 추진했다.

연구용역은 울릉군의 지리적·행정적 특성을 고려해 현 운영체계를 진단하고, 유사 여건을 가진 타 지자체의 교통 운영 사례를 비교·분석하는 방식으로 진행됐다.

보고회에서는 △울릉군 대중교통 운영체계 분석 및 포지셔닝 결과 △버스운영 투명성 제고를 위한 제도적 개선방안 △타 지역 성공사례 분석 등이 제시됐다.

특히 분석 결과, 울릉군의 교통체계는 법적으로는 민영제에 가까우나 실제 운영 실태는 공영제에 가깝다는 점이 확인됐다.

공경식 의원은 “울릉의 지리적 특성상 대중교통은 주민 생활과 관광객 이동의 핵심 인프라”라며, “타 지역의 운영사례를 참고해 울릉군 실정에 맞는 효율적 관리방안을 마련해야 한다”고 강조했다.

이상식 의장은 “이번 연구용역을 통해 울릉군 대중교통 발전의 방향이 구체화되길 기대한다”며 “앞으로도 군민이 체감할 수 있는 교통환경 개선을 위해 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.