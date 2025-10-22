경북 영주서 44주년 민족통일대회 개최…시민·관광객 참여로 의미 더해

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시 풍기읍 남원천 일원 풍기인삼축제장 주 무대가 22일 통일의 열기로 가득 찼다.

‘2025 민족통일경상북도대회’와 ‘제56회 한민족통일문화제전 시상식’이 민족통일협의회 창설 44주년을 기념해 열린 이날 행사에는 도내 19개 시·군 협의회 회원과 시민, 관광객 등 600여 명이 자리했다.

행사장에는 평양예술단의 특별 식전공연으로 활기가 돌았다. 음악과 무용이 어우러진 무대에 시민들은 박수로 화답하며 축제와 통일 행사가 함께 어우러진 장을 즐겼다.

이어진 개회식에서는 국민의례와 회원신조 낭독, 대회사·격려사·환영사·축사 순으로 진행되며 통일의 의미를 되새겼다.

특히 이날 시상식에서는 통일문화 확산과 지역사회 발전에 이바지한 유공자 56명이 영예를 안았다. 장관 표창 3명, 도지사 표창 12명, 민통장 증 6명 등 다양한 기관의 표창이 수여되며, 각계각층의 노력이 조명됐다.

행사 후반부에는 차기 개최지로 영덕군협의회가 발표되며 기대감을 모았다. 마지막으로 참석자 전원이 함께 부른 ‘우리의 소원’ 합창은 축제장을 가득 메운 시민과 관광객에게 깊은 울림을 남겼다.

이재창 민족통일영주시협의회장은 “도민이 한마음으로 통일의 가치를 되새긴 뜻깊은 시간이었다”며 “현장에서 나온 제안과 열망이 지역 실천 과제로 이어지도록 협의회가 꾸준히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

유정근 영주시장 권한대행도 “풍기인삼축제 기간 중 대회를 유치해 시민과 관광객이 함께하는 뜻깊은 자리를 마련했다”며 “이번 행사를 통해 통일문화 확산은 물론 지역경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

민족통일협의회는 청소년 세대 통일역량 강화, 청년·대학생 통일리더 육성, 통일문화 공감사업, 대북 이해와 탈북민 지원사업 등 다양한 사업을 추진하며 지역 중심의 통일운동을 이어가고 있다.

이날 행사 역시 지역민과 함께하는 통일문화 확산의 현장으로 기록됐다.