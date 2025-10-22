서울시장, 2025 서울국제건축포럼 개회사

[헤럴드경제=김희량 기자] “수많은 건축가의 손끝에서 만들어진 도시 ‘서울’은 창의와 혁신으로 다음 100년을 지어줄 건축가 여러분의 든든한 동반자가 되어드릴 것입니다. (오세훈 서울시장)”

22일 서울시는 오세훈 서울시장이 시청 다목적홀(8층)에서 ‘K-아키텍처(Architecture), 건축가의 사회적 책임과 역할’을 주제로 열린 2025 서울국제건축포럼에 참석해 국내·외 도시건축 전문가와 미래 도시건축 비전을 공유했다고 밝혔다.

오 시장은 개회사를 통해 “이번 포럼이 서울의 건축, 건축가가 세계로 도약하는 발판이자 건축적 영감을 교류하고 미래 도시건축이 나아갈 방향을 찾는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

이날 포럼에서는 강병근 총괄건축가의 ’100년 미래서울 Nexus Seoul, Next 100‘ 기조연설을 시작으로 해외 5개국(프랑스·일본·아프리카·브라질·미국) 건축가협회장의 ’건축가의 사회적 위상과 건축 관련 제도 비교‘를 주제로 한 각국의 혁신 사례 발표가 진행됐다.

이후 한영근 한국건축가협회장, 레지나 공티에 국제건축가연맹 회장, 5개국 발표자가 ‘글로벌 건축제도 전략 비교 및 공유’를 주제로 패널 토론했다. 현장에서는 지속가능한 건축, 스마트기술 기반 미래형 건축혁신, 시민이 체감하는 건축문화 확산 등 3대 핵심 주제 중심의 논의가 이어졌다.