서울대 첨단융합학부와 공동개발 외 인재양성도 협력키로

동아에스티(대표 정재훈)가 서울대 첨단융합학부와 AI 기반 신약개발을 본격화한다.

이 회사는 서울대와 이런 내용의 업무협약을 했다고 22일 밝혔다. 이에 따라 양 기관은 AI 기반 신약개발과 함께 연구데이터 디지털전환 관련 공동연구에 나선다. 또 석·박사 과정 인턴십을 운영, AI 신약개발 인재를 양성할 계획이다.

첨단융합학부는 다양한 응용 분야에 적용 가능한 범용 AI 원천기술과 핵심 알고리즘을 개발해 왔다. 축적된 연구성과와 기술적 전문성을 통해 독자 AI 기술 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다. 이 학부의 AI 기술경쟁력과 동아에스티의 약물자산, 임상데이터, 신약개발 역량이 결합돼 신약개발 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

첨단융합학부 김경수 교수는 “알파폴드 사례에서 보듯 신약개발 AI는 이제부터가 진정한 시작단계”라며 “AI, 디지털 헬스케어, 의생명과학, 신약개발 등 다양한 분야를 융합할 수 있는 인재 양성과 각 분야 최고 수준의 교수진 구성이 그 어느 때보다 중요하다”며 “이런 역량을 갖춘 당 학부와 동아에스티가 협력해 신약 원천기술 개발과 세계시장 진출을 추진하겠다”고 밝혔다.

동아에스티 정재훈 사장은 “서울대와의 협력을 통해 당사의 연구개발 역량에 새로운 혁신동력을 더할 것으로 기대된다”고 했다.