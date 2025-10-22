충북 오창 본사서 기념식 개최 “국가대표 기업으로 글로벌 도약” 다짐 “지역과 함께 성장하는 기업될 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로가 창립 27주년을 맞아 창업 초기의 열정과 도전 정신을 바탕으로 국가대표 글로벌 기업으로 도약하자는 의지를 다졌다.

에코프로는 22일 충북 오창 본사에서 창립 27주년 기념식을 열었다고 밝혔다. 이동채 창업주는 창립 기념사를 통해 “지난 27년이 ‘도전과 개척의 역사’였다면 다가올 27년은 ‘혁신과 글로벌 리더십의 역사’가 될 것”이라며 “세계 속에서 인정받는 진정한 친환경, 이차전지 선도기업으로 도약하자”고 당부했다.

에코프로는 이날 인도네시아 제련소 투자, 헝가리 양극재 생산 공장 구축 등 대형 해외 프로젝트를 통해 국가대표 글로벌 이차전지 기업으로 자리매김하겠다는 의지를 다졌다.

에코프로는 지주사 중심으로 인니 광산 투자를 통해 안정적인 공급망을 구축하며 포트폴리오에 제련업을 추가했다. 에코프로는 지난 2022년부터 인도네시아 술라웨시섬 IMIP(인도네시아 모로왈리 산업단지) 내 QMB(지분 9%), 메이밍(9%), ESG(10%), 그린에코니켈(38%) 등 4개 제련소에 약 7000억원을 투자했다.

이를 통해 니켈 중간재로 불리는 MHP(Mixed hydroxide Precipitate)를 원활히 수급할 수 있게 된 에코프로는 제련소 자회사 편입 등을 통해 연간 1800억원 수준의 이익을 올릴 것으로 내다보고 있다.

아울러 에코프로는 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지)에서 인도네시아 국영기업 PT Vale Indonesia 등 글로벌 기업들과 합작법인(JV)을 설립하는 2단계 프로젝트를 추진하고 있다.

양극소재 글로벌 경영도 본격화한다. 에코프로비엠이 구축한 헝가리 데브레첸 공장은 최근 시험 가동에 들어갔다. 이 공장은 총면적 44만㎡ 규모로 데브레첸 남부 산업 단지에 위치해 있으며 국내 양극재 기업 중 최초로 구축하는 유럽 현지 공장이다. 3개 라인 기준 연간 5만4000톤의 생산능력을 갖추고 있다.

이 창업주는 임직원들에게 “개척자 정신을 통해 지속가능한 성장을 이뤄내자”고 강조했다. 그는 기념사에서 “우리는 개척자의 길을 걸어왔다고 자부한다”며 “누구도 가지 않은 길을 열며 무에서 유를 창조한 것이 우리 에코프로의 역사이며 위기를 기회로 바꾼 것은 우리만의 기술력 확보다. 초격차 기술과 누구도 따라올 수 없는 원가 경쟁력을 가져야만 시장에서 압도적인 지위를 차지할 수 있다”고 말했다.

회사 설립 이후 나노카본 탈취제 최초 상용화, 케미컬필터, 온실가스 저감장치 첫 국산화 등의 성과를 이뤄낸 에코프로는 2004년 제일모직과 ‘초고용량 이차전지용 양극소재 개발’ 국책과제에 참여하며 본격적으로 이차전지 산업에 뛰어들었다. 이후 2013년 이차전지 종주국인 일본 소니에 양극재를 공급하며 기술과 품질을 인정받았다.

아울러 이 창업주는 상생경영 의지도 내비쳤다. 이 창업주는 “충북 오창 본사와 포항 사업장은 물론 헝가리 데브레첸 등 우리가 뿌리를 내린 모든 곳이 우리의 성장 기반이며 그 지역의 발전이 곧 에코프로의 성장”이라고 강조했다.

에코프로는 전체 임직원 가운데 90%가량을 지역 인재로 채용하며 차별화한 지방 인재 경영 모델을 구축하고 있다.