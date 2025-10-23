치킨 시장의 대세로 자리잡은 베스트셀러 제품 ‘치필링’과 지난 9월 출시와 함께 뜨거운 이슈를 일으키고 있는 ‘와삭칸’을 비롯하여 독보적이고 트렌디한 제품군, 그리고 36년이라는 오랜 업력을 통하여 다져진 체계적인 가맹점 컨설팅 노하우로 멕시카나치킨이 예비 창업자들로부터 높은 관심을 얻으며 창업 문의량이 크게 증가하고 있는 가운데, 울산광역시 울주군에 위치한 무거초등점이 업종 전환 이후 본사와의 원활한 커뮤니케이션과 상생을 통하여 매출액이 꾸준한 신장세를 보이면서 업종 전환 창업의 성공 사례로 꼽히고 있다. 멕시카나치킨 무거초등점은 업종 전환 이후 가맹본부와의 끈끈한 신뢰와 철저한 운영 컨설팅을 통한 소통을 바탕으로 업종 전환 이전 대비 수익성이 나날이 신장하고 있다.

멕시카나 치킨 무거초등점은 현재 매장에서 타 치킨 브랜드를 운영하며 본사와의 소통 부재와 계속적인 매출 감소가 이어졌고, 이로 인해 업종 전환을 고민하던 중 멕시카나치킨 개발 담당자를 만나게 되어 창업 상담을 받게 되었다고 한다. 상담을 통하여 멕시카나치킨만의 운영 노하우, 각종 가맹점 지원과 컨설팅 시스템 등에 대한 설명을 듣게 되었고, 더 좋은 환경에서 영업을 할 수 있겠다는 기대감과 본사에 대한 신뢰가 쌓여가며 업종 전환을 진행하게 되었다고 한다.

멕시카나치킨 무거초등점 점주는 “프랜차이즈 매장 운영의 성공의 열쇠는 점주의 마음가짐과 본인만의 노하우도 물론 중요하지만, 가맹본부와의 끈끈한 파트너십과 꾸준한 소통에 달려있다고 생각한다. 이런 부분에 있어 멕시카나치킨은 충분한 매력과 장점이 있는 브랜드라고 생각하며, 언제나 저에게 성공의 든든한 동반자라는 확신으로 영업에 전념하고 있다. 저와 같이 업종 전환을 고민하는 분들은 물론, 신규 창업을 고민하고 계신 모든 분들께 멕시카나치킨 창업은 최선이자 결코 후회없는 선택이라고 말씀드리고 싶다”라고 전했다.

멕시카나 영업본부 점포개발팀 장호진 팀장은 “저희 멕시카나는 지난 36년간 가맹점의 진정한 사업 파트너로서, 상생과 동반 성장을 최고의 가치로 여기며 가맹사업을 전개해 왔다. 언제나 가맹점주님과 고객의 만족을 최우선으로 생각하며, 안정적인 매장 운영과 최대 수익 창출을 위해 현재도 끊임없는 노력을 기울이고 있다”며, “앞으로도 멕시카나는 모든 가맹점주님과 고객의 목소리에 항상 귀 기울이고, 가맹점의 성장과 발전을 위한 아낌없는 지원으로 사업의 든든한 동반자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다. 예비 창업자 분들의 많은 관심과 문의 부탁드린다”라고 전했다.