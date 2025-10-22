“마을방송 조례 제정으로 재난 대응 강화” 공모사업 전략 전환·군민 안전·현장 중심 행정 강화 논의

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북 봉화군의회 22일부터 31일까지 10일간 일정으로 제275회 임시회를 열고, 2025년도 행정사무감사 계획 수립과 군정 주요사업장 현장 확인 등 군정 전반에 대한 점검에 나섰다.

이번 임시회는 개회식과 제1차 본회의를 시작으로 진행되며, 의원들은 5분 자유발언을 통해 지역 현안에 대한 의견을 제시할 예정이다.

주요 안건으로는 △봉화군 기업 및 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안(김상희 의원) △봉화군 건축 조례 일부개정조례안(김옥랑 의원) 등 총 8개 조례가 상정됐다.

이승훈 의원은 자유발언에서 마을방송시스템 운영 및 지원 조례 제정 필요성을 강조하며, 재난 발생 시 정보 전달 지연 문제를 지적했다.

그는 재난 경보 누락 방지, 지역 맞춤형 대피체계 구축, 재난 취약 마을 우선 지원 등 구체적 방안을 제시하며, “조례 제정은 군민 안전을 위한 현명한 투자이자, 재난으로부터 안전한 봉화를 만드는 출발점”이라고 말했다.

황문익 의원은 공모사업의 장기적·전략적 전환 필요성을 언급하며, 사전 타당성 검토와 의회 협의 절차 제도화, 통합 관리체계 구축, 사후 운영계획 수립 등을 제안했다.

그는 “공모사업이 군민 삶의 질 향상과 지역의 지속가능한 발전에 기여해야 한다”고 강조했다.

한편, 하반기 군정 주요사업장 현장 확인은 23일부터 30일까지 진행된다. 석포면과 소천면을 시작으로 관내 20곳 사업장을 점검하며, 사업 추진 과정에서 나타난 문제점과 개선 사항을 직접 살펴 실질적 대책 마련에 주력할 계획이다.

금동윤 부의장은 “이번 임시회는 군민 생활과 밀접한 조례 심사와 현장 점검이 병행되는 만큼, 정책 실효성과 현장 중심 행정을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “군정 모든 과정이 군민 눈높이에 맞게 추진될 수 있도록 의회가 균형 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.