광주대 송창영 교수 ‘광주경찰청 감사장’ 받아

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교 대학원 방재안전학과 송창영 교수는 최근 경찰의 재난 대응 역량 강화와 경찰행정 발전에 기여한 공로로 광주경찰청(청장 김영근) 감사장을 받았다.

송 교수는 ‘경찰과 재난–위험사회의 선제적 대응’, ‘경찰이 알아야 할 재난안전 인문학’ 등의 주제로 수 차례 특강을 진행하며, 복합 재난 시대 재난 초기 대응 주체로서 경찰의 역할 정립과 현장 대응력 강화에 크게 이바지했다.

이 교육은 단순히 재난 매뉴얼을 숙지하는 수준을 넘어, 기후 위기 및 사회적 불확실성 속에서 경찰이 마주하는 새로운 유형의 안전사고에 대한 선제적 개입의 필요성을 역설함으로써 경찰행정 발전의 기틀을 마련했다는 평가다.

이는 경찰을 ‘재난 발생 시 지원 기관’이 아닌, ‘재난 초기 대응의 핵심 주체’로 격상시키는 데 학문적, 실천적 기반을 제공했다. 또한 국민의 생명과 안전을 지키는 경찰 본연의 임무 수행에 인문학적 통찰과 제도적 혁신이 필수적임을 강조하여, 경찰 조직 내부의 안전 의식과 행정 시스템 전환을 촉진했다.

한편 송창영 교수는 재난 및 안전 전문가로서 행정안전부 재난 대응 중앙평가단 위원, 해양경찰청 정책자문위원회 위원장 등 주요 보직을 역임하며 국가 재난 안전 정책 수립에 깊이 관여해 왔다.