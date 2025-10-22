강기정, 정청래 면담해 광주 유치 주장

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국가인공지능(AI) 컴퓨팅센터 유치에 실패한 광주시가 정치권에 공약이행을 촉구하고 나섰다.

강기정 광주시장은 22일 오전 더불어민주당 정청래 대표를 만나 국가 AI 컴퓨팅센터 광주 유치 실패와 관련한 ‘광주 입장’을 전달했다.

전날 삼성SDS 컨소시엄 측이 전남을 국가 공모 입지로 택하면서 응모 기회조차 얻지 못한 광주시는 지역 각계각층 대표들과 비상회의를 열었지만, 민주당에 문제 제기를 촉구하자는 수준의 결론만 도출했다.

구체적으로는 정청래 대표가 이날 최고위원회의에서 국가 AI 컴퓨팅센터 관련 논평을 내면, 광주지역 국회의원들이 이를 보고 입장을 발표하기로 했다.

이에 강 시장은 직접 정 대표를 만나 “국가 AI 컴퓨팅센터의 광주 설립을 촉구한다”는 내용의 입장문을 전달했다.

강 시장은 입장문에서 “국가 AI 컴퓨팅센터의 광주 설립은 이재명 대통령이 직접 약속한 대선 공약”이라며 “광주시와 긴밀히 논의해 온 기업(삼성SDS)이 이번 공모에서 다른 지역을 선택해 광주 시민은 당혹감과 실망감을 감추지 못하고 있다”고 지역 분위기를 전했다.

그러나 이날 최고위원회의에서 정 대표는 AI 컴퓨팅센터 관련 언급을 하지 않았다.

광주시는 국가 AI 컴퓨팅센터 구축이 대통령 공약으로 제시됐던 만큼 정부의 대응을 기대했으나, 유치 실패 이후 정부 역시 공식 입장을 내놓지 않았다.

일각에서는 정부와 여당, 그리고 민주당 모두 같은 호남권인 전남이 유치한 컴퓨팅센터를 무산시키고 광주 유치를 재추진하기는 쉽지 않다는 지적도 나온다.

전날 비상회의에서는 “3회차 공모이지만 공모 조건이 크게 바뀌어 사실상 1회 공모에서 단독 입찰했다는 이유로 수의계약 형태로 마무리하는 것은 국가계약법 위반”이라는 절차적 문제도 제기됐다.

그러나 광주시가 전남도와의 갈등 전면화를 감수하면서까지 절차적 위반을 주장하고 나서기는 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

이에 광주지역 국회의원들은 자체 회의를 진행한 뒤 이날 오전 중 공동 기자회견을 열고 입장을 밝히기로 했다.

지역구 의원들은 광주 유치 무산에 대한 아쉬움을 표하되, AI 컴퓨팅센터의 전남 유치를 인정할 방침이다.

다만 대통령 공약 이행을 위해 광주가 AI 시범도시로서 역량을 갖출 수 있도록 컴퓨팅 자원 인프라 확충 등을 정부에 요구할 계획으로 전해졌다.