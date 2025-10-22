“11월 후보자 추천 방법·심사 기준 확정”

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 더불어민주당은 22일 선거 후보자 선출 등에 당원 참여 확대 방안을 논의 중이라고 밝혔다. 특히 당원주권을 강화 차원에서 비례대표 후보자 선출에 권리당원이 참여할 수 있도록 하겠다는 방침이다.

정청래 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 지방선거기획단 제3차 회의에서 “당원주권시대를 맞이해 공천 과정, 정책 수립 성과 홍보 등 지선 승리로 나아가는 모든 길목에 당원들이 함께 참여할 수 있는 방안들을 적극적으로 기획해 주실 것을 각별히 당부드린다”고 말했다.

정 대표는 이어 “중앙 정부와 지방 정부가 소위 깔맞춤을 해야 예산 확보와 정책의 일관성도 용이하고 일이 진행되는 속도도 더 빨라질 수 있다”며 지방선거기획단에 “지역 정책을 광역 단위 정책으로 잘 엮어내는 일, 민주당 소속 지방 정부들의 5년 성과를 알기 쉽게 설명하는 일 등 지선 준비를 입체적으로 촘촘하게 해 주시기를 부탁드린다”고 당부했다.

지방선거기획단장을 맡은 조승래 민주당 사무총장은 “국민께서 국민의힘의 무능한 지방 권력을 심판하고 민주당이 인물·정책·능력으로 선택받을 수 있도록 지방선거기획단에서 후보자 추천 심사 기준을 치밀하게 준비하고 있다”며 공천 방향에 관해 설명했다.

민주당 지방선거기획단은 정 대표가 당대표 후보 시절 공약했던 권리당원의 비례대표 후보 선출 참여를 준비 중이다. 조 사무총장은 “당원주권정당에 걸맞게 공천권을 당원들에게 돌려드리겠다”며 “당의 후보자 선출과 선거 준비 과정에서 당원의 참여 확대 방안을 계속해서 논의하고 있다”고 설명했다.

이어 공천 과정에서 후보자가 3명 이하인 경우 컷오프를 최소화하고, 억울한 공천을 방지하는 차원에서 중앙당의 ‘공천 신문고’ 설치를 검토하겠다는 계획이다. 민주당은 기초 지방자치단체장을 비롯한 예비 후보에게 부적격 기준 등 강화된 심사 기준을 마련할 방침이다. 아울러 청년, 여성, 장애인 후보자에게 더 많은 기회를 부여하고, 당 차원에서 지역 인재 발굴에 나선다.

지선 공천 관련 세부 사항은 민주당 지방선거기획단 논의를 거쳐 최고위원회와 당무위원회, 중앙위원회 의결을 거쳐 확정된다. 조 사무총장은 “10월 중 안을 만들고 11월 내부 공론화 과정을 거쳐 후보자 추천 방법과 심사 기준을 확정하고, 중앙당과 각 시도당에서 후보자 추천을 위한 준비에 돌입한다”고 덧붙였다.