“댕댕이들 좋겠네”…4km 도심 수변길 달리기

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)는 오는 25일 오후 1시 오천동 그린광장 일원에서 반려견과 반려인이 함께 달리는 힐링 러닝축제 ‘2025 댕댕순천’을 개최한다.

‘순천에서 행복하개(犬)’라는 슬로건 아래 열리는 ‘2025 댕댕순천’은 반려견·반려인이 함께 ‘오천그린광장~그린아일랜드~동천’ 총 4km의 도심 수변을 질주하는 레이스로 진행된다.

‘2025 댕댕순천’ 행사 사전참가신청은 오는 23일까지 순천시청 공식 홈페이지와 SNS를 통해 할 수 있다.

행사는 150팀(1팀당 반려견 1마리 기준) 선착순으로 접수되며, 참가비는 팀당 1만 원이다. 행사 당일 추가 현장접수도 가능하다.

참가자 전원에게는 기념 메달과 웰컴키트(간식, 스티커, 가방 등)가 제공되고, 현장에서는 ‘럭키 퍼피 추첨 이벤트(숙박권·펫용품 등)’도 진행될 예정이다.

행사기간 동안 ‘순천애니멀필름페스타(SAFF)’ 및 ‘반려동물 문화한마당’ 행사가 동시 진행되는 등 시내 전역이 반려친화관광도시로 변신한다.