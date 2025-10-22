IUCN 세계보전포럼서 결의안 채택…백두대간 시드볼트 국제 위상 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)이 군소도서개발국(SIDS, Small Island Developing States)과의 협력 강화를 통한 야생식물종자 보전 활동을 본격화한다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 지난 10월 9일부터 13일까지 아랍에미리트 아부다비에서 열린 ‘2025 세계자연보전연맹(IUCN) 세계보전포럼(World Conservation Congress, WCC)’에 참가했다고 22일 밝혔다.

세계자연보전연맹 세계보전포럼은 4년마다 열리는 지구촌 최대 환경회의로, 전 세계 환경 전문가와 기관이 한자리에 모여 자연보전의 미래를 논의하는 자리다.

한국수목원정원관리원은 이번 포럼에서 세계 유일의 야생식물 종자 영구저장시설인 ‘백두대간 글로벌 시드볼트(Global Seed Vault)’의 중요성과 기관의 핵심 보전 역량을 세계 무대에 소개했다. 이를 통해 국제적 생물다양성 보전 네트워크를 확장하는 데 주력했다.

특히 주목할 점은 산림청이 발의하고 한국수목원정원관리원이 지원한 ‘군소도서개발국(SIDS)의 미래를 보장하기 위한 야생식물 보전(Wild Plant Conservation to Ensure the Future of SIDS)’ 결의안이 유일하게 채택된 것이다.

이번 결의안 채택으로 한국수목원정원관리원이 추진해 온 SIDS 협력 야생식물종자 보전 활동이 본격적으로 추진될 수 있는 국제적 기반이 마련됐다.

채택된 결의안은 향후 UN 기후변화협약(UNFCCC), 생물다양성협약(CBD) 등 주요 국제환경협약의 정책 결정에 영향을 미치는 공식 근거로 활용된다.

이를 통해 전 세계 정부와 국제기구의 정책 변화를 유도하고, 글로벌 자금 및 관심을 이끌어내는 핵심적인 역할을 할 전망이다.

또한 한국수목원정원관리원은 제주특별자치도와 협력해 군소도서개발국의 종자 보전 필요성에 대한 국제적 공감대를 확산시키고, 기관이 추진 중인 ‘SIDS39 종자 보전 프로젝트’의 참여를 독려하는 활동도 병행했다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “이번 포럼은 백두대간 시드볼트의 우수성을 세계에 알리고, 기후 위기 시대에 우리가 해야 할 역할을 다시금 확인하는 뜻깊은 시간이었다”며 “결의안 채택과 다양한 국제 협력 논의를 계기로 앞으로도 글로벌 생물다양성 보전에 적극 기여하겠다”고 말했다.