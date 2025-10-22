[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 부산 전역에서 인기리에 운영 중인 들락날락 ‘영어랑 놀자’의 교재 ‘잉글리시 웨이브즈(English Waves)’를 활용한 놀이․체험 중심의 부산형 영어교육의 저변을 확대하기 위해 ‘잉글리시 웨이브즈 활용 영어 지도 과정’을 개설한다고 22일 밝혔다.

시는 ‘우리 아이 영어 걱정 없는 도시’ 조성을 위하여 언어 발달 황금기에 맞추어 영유아가 자연스럽게 영어를 놀이로 접하고 체험할 수 있도록 부산형 영어 교재 ‘잉글리시 웨이브즈’를 지난 3월 개발했다.

시는 이 교재를 영유아 대상 원어민 회화 프로그램 ‘들락날락 영어랑 놀자’에 활용하고 있으며, 부산 시민 누구나 교재를 활용할 수 있도록 ‘영어하기 편한 도시’ 누리집에서도 무료로 배포하고 있다.

이번 과정은 ‘잉글리시 웨이브즈’를 들락날락 이외의 공간에서도 효과적으로 활용할 수 있도록 어린이집․유치원 영어 강사, 방과후 영어 강사, 지도(멘토링) 자원봉사자, 학부모 등을 대상으로 부산글로벌빌리지에서 총 2회 전액 무료로 운영한다.

첫 회차는 오는 30일과 31일, 다음 회차는 11월 27일과 28일 각각 오전에 진행된다. 부산글로벌빌리지 누리집(www.bgv.co.kr)을 통해 선착순으로 회차별 15명을 모집 중이다.