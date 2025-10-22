제임스 장 대표 미디어데이 발표 “국내 경쟁력 강화·글로벌 확장” 셀러성장 5000억 등 7000억 투입 알리바바 합작 조인트벤처 기반 ‘글로벌 플랫폼’ 통해 역직구 확대

지마켓이 내년 7000억원을 투입해 실적 회복에 나선다. 5년 안에 거래액을 2배 이상으로 늘린다는 목표로 국내외 사업도 확장한다.

제임스 장(한국명 장승환) 지마켓 신임 대표는 21일 서울 코엑스에서 열린 미디어데이에서 “지마켓이 다시 한번 국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 ‘국내 경쟁력 강화’와 ‘글로벌 확장’이라는 두 축의 중장기 전략을 추진하겠다”고 강조했다.

지마켓은 신세계와 알리바바인터내셔널이 합작한 조인트벤처(JV) ‘그랜드오푸스홀딩스’의 자회사로 편입됐다. 제임스 장 대표는 알리바바의 동남아 지역 플랫폼인 ‘라자다’를 경영한 이커머스 전문가다.

장 대표는 지마켓의 새 비전으로 ‘G-Market=글로벌-로컬 마켓’을 제시했다. 국내외 시장을 폭넓게 아우르는 오픈마켓 플랫폼으로 성장하겠다는 목표를 담았다.

지마켓은 초기 비용으로 연 7000억원을 투입할 계획이다. 먼저 셀러(판매자) 지원에만 연간 5000억원을 사용한다. 기존 입점 셀러의 판촉 지원과 매출 확대를 위한 직접 지원 프로그램에 3500억원이 쓰인다.

지마켓은 대형 프로모션 진행 시 고객 할인 비용을 100% 부담하기로 했다. 여기에 할인쿠폰에 붙던 별도 수수료를 폐지한다. 연간 500억원에 달하던 셀러 부담금을 대폭 줄이기 위해서다. 또 신규 셀러와 중소 영세 셀러 육성을 위해 200억원 이상을 투입한다. 기존보다 50% 늘어난 금액이다. 지마켓은 조만간 제로(0) 수수료 제도를 도입한다. 일정 기간 수수료를 면제해 신규 셀러의 빠른 정착을 돕겠다는 구상이다.

마케팅에는 연간 1000억원 이상을 추가로 투입한다. 빅스마일데이, 한가위빅세일, 설빅세일, G락페 등 4대 이벤트를 중심으로 고객 맞춤형 기획전을 펼칠 예정이다. 빅스마일데이는 고객 지원 규모를 지난해 대비 50% 이상 늘린다. AI(인공지능) 활용에도 연간 1000억원을 투입한다. 알리바바가 축적한 우수한 AI 기술 노하우를 활용할 계획이다. 지마켓은 경쟁력 강화 방안으로 상품 강화, 해외 시장 확대 등을 내세웠다. 적극적인 업무협약 체결이 우선이다. 온라인 판매에 미온적이었던 인기 브랜드를 확보하기 위해 올해 1000여개에 달하는 브랜드사와 협약을 체결했다. 알리바바가 보유한 글로벌 유통망과 직소싱 시스템도 활용한다. 국내에서 접하기 힘든 글로벌 브랜드를 중심으로 약 100만개(SKU) 상품을 확보할 계획이다. 신세계 계열사 이마트와 협력해 신선·마트 장보기 서비스도 고도화한다. 이마트 매장과 연계한 새벽배송 서비스를 개선하고, 이르면 내년 상반기 O2O 기반의 퀵배송 서비스도 도입한다.

해외 시장도 중요한 전략 중 하나다. 이는 신세계그룹과 알리바바인터내셔널이 손잡은 JV를 중심으로 이뤄진다. 출발점은 동남아시아다. 지마켓은 현재 알리바바 계열 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 통해 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남 5개국에서 상품을 판매 중이다. 지마켓은 총 2000만개에 달하는 우수 상품을 공급 중이다. 지마켓은 두 번째 진출 지역으로 남아시아와 남유럽(스페인, 포르투갈 등)을 지목했다. 2027년까지 북미, 중남미, 중동 등으로 진출할 예정이다. 특히 K-이커머스 기업으로 성장하겠다고 장 대표는 강조했다. 그는 역직구 확대를 통해 지마켓이 5년 내 1조원 이상 연간 거래액(GMV)을 달성하고, 수억명에 달하는 신규 고객을 확보할 것으로 내다봤다.

장 대표는 “올해 말까지 플랫폼의 체력 회복과 기본적인 체질 개선을 완료하고, 재도약을 위한 준비를 마치겠다”며 “세계 시장을 무대로 새로운 성장동력을 확보하고, 셀러와 상생을 강화해 최고의 고객 만족을 주는 혁신기업으로 탈바꿈하겠다”고 말했다. 신현주 기자