22일 갤럭시 XR 한국·미국 동시 출시…출고가 269만원 초도물량 5~10만대 예상…“내년에 XR 시장 2배 확대 예상” 멀티모달 AI 기반으로 자연스럽고 직관적인 상호작용 제공 구글, 퀄컴과 공동 개발한 ‘안드로이드 XR’ 탑재…다양한 앱 지원 인체공학적 디자인, 고성능 하드웨어로 몰입감↑

[헤럴드경제=박혜림 기자] 기기를 착용하자마자 눈 앞에 전혀 다른 세상이 펼쳐진다. 현실과 가상이 자연스럽게 뒤섞인 새로운 공간이다. 삼성전자가 보여준 ‘신세계’이자, 새로운 인공지능(AI) 시대를 열 ‘혁신의 시작’이다.

삼성전자가 22일(한국시간) 첫 고성능 확장현실(XR) 기기 ‘갤럭시 XR(Galaxy XR)’을 공개했다. 스마트폰 다음 시대를 열 차세대 ‘혁신 폼팩터’다. 삼성전자는 갤럭시 XR이 단순한 헤드셋 이상의, ‘모바일 AI 비전을 무한한 가능성의 영역으로 끌어올릴 기기’라고 자신했다.

삼성전자는 이날 오전 11시 삼성전자 뉴스룸, 삼성닷컴, 삼성전자 유튜브 등을 통해 갤럭시 XR을 한국, 미국에 출시한다고 밝혔다.

갤럭시 XR은 삼성전자와 구글, 퀄컴이 공동 개발한 ‘안드로이드 XR’(Android XR) 플랫폼을 최초로 탑재한 제품이다. 출고가는 269만원이다. 경쟁 제품인 애플 ‘비전 프로’(499만원)의 절반 가량으로 책정해 접근성을 높였다. 전국 주요 삼성스토어 7곳에서 구입 가능하다.

업계에서는 갤럭시 XR의 초도 물량을 5만~10만대 가량으로 보고 있다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “단순한 분기별 성과나 실적보다는 구글, 퀄컴과 같은 업계 선도 파트너와 시장 생태계를 만들고 미래 방향성을 제시하는 데 더 큰 의의를 두고 있다”며 “다만 올해보다는 내년에 시장이 딱 두 배 더 커질 것으로 예상한다”고 말했다.

최원준 삼성전자 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장도 “갤럭시 XR은 새로운 모바일 생태계를 구축할 것”이라며 “모바일 AI 비전을 무한한 가능성의 영역으로 한층 끌어올리며, 일상 속 기기로 거듭날 것”이라고 강조했다.

▶구글 제미나이 탑재…멀티모달 AI에 최적화된 새 폼팩터= 갤럭시 XR은 제품 개발 단계부터 멀티모달 AI(Multimodal AI)에 최적화된 폼팩터로 설계됐다. 멀티모달 AI는 텍스트와 이미지뿐 아니라 음성, 시선, 제스처 등 다양한 입력을 동시에 인식하고 처리하는 기술이다. 사용자와 기기 간 자연스러운 소통을 가능케 한다.

그 결과 사용자는 갤럭시 XR을 통해 물리적 제한없이 확장된 3차원의 공간에서 음성, 시선, 제스처 등으로 콘텐츠와 자연스럽고 직관적인 상호작용을 할 수 있다.

뿐만 아니라 구글의 AI ‘제미나이’(Gemini) 등을 탑재해, 사용자 명령의 맥락과 의도를 파악하는 것도 가능하다. 예컨대 사용자가 “유튜브에서 어제 경기 하이라이트를 찾아줘”라고 말하면 제미나이가 관련 영상을 띄운 뒤 대화의 맥락과 시선, 손가락을 읽어 이를 재생하는 식이다.

삼성전자는 B2B 분야에서도 멀티모달 AI의 가능성을 확장해 나간다는 방침이다. 일례로 삼성중공업과 갤럭시 XR을 활용한 가상 조선 훈련 솔루션 구축을 위한 MOU를 체결했다.

▶지도·유튜브 등 구글 서비스 ‘눈 앞에서’ 구현…게임 코칭까지= 갤럭시 XR은 ‘퀄컴 스냅드래곤® XR2+ Gen 2 플랫폼’ 칩셋과 정밀 센서·카메라·마이크 등 고성능 하드웨어로 무장했다. 여기에 삼성전자, 구글, 퀄컴이 공동 개발한 ‘안드로이드 XR’ 플랫폼을 지원한다.

사용자들은 이를 통해 갤럭시 XR과 자연스러운 상호 작용을 하며 구글 지도·포토·유튜브 XR 등 구글의 안드로이드 기반 서비스를 이용할 수 있다. 또 눈 앞의 현실이 그대로 보이는 ‘패스 스루’(Pass Through) 상태에서는 ‘서클 투 서치’를 활용해 눈 앞에 있는 사물 정보를 즉시 검색할 수도 있다.

이밖에 XR 전용 게임과 안드로이드 기반 게임을 제미나이에게 실시간 코칭을 받으며 즐길 수도 있다.

저스틴 페인 구글XR 제품관리 총괄은 “전대미문의 컬라버레이션”이라면서 “단순 소프트웨어 뿐 아니라 하드웨어, UI 등 모든 부분을 원팀으로 처음부터 삼성전자와 협업했다”고 설명했다.

삼성전자는 구글 뿐 아니라 다양한 파트너사와 협력을 강화해 글로벌 주요 서비스와 연계한 XR 콘텐츠를 제공한다. 국내에서는 네이버 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’은 물론 티빙, 쿠팡 등과 협업해 XR 전용 콘텐츠를 선보인다.

▶무게 545ｇ…인체공학적 디자인으로 몰입감↑= 삼성전자는 편안한 사용 경험을 위해 갤럭시 XR을 비전프로(750~800g) 대비 200g 이상 더 가벼운 545g으로 제작했다.

아울러 저시력 사용자는 도수형 인서트 렌즈를 맞춤 제작해 갤럭시 XR에 자석처럼 부착해 사용할 수도 있다. 전국 ‘다비치 안경’ 매장에 방문하면 글로벌 안경렌즈 전문 기업 ‘에실로’(Essilor)가 제작한 맞춤형 렌즈를 수령할 수 있다. 가격은 도수에 관계 없이 14만원이다.