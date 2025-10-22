‘국제치안산업대전’ 올해 7회째 맞이 22~25일 인천 송도컨벤시아서 개최 국내외 216개 치안산업 기업들 참여

[헤럴드경제=이용경 기자] 한국의 미래 치안 산업을 선도할 200여곳의 혁신기업의 최신 기술과 제품이 22일부터 한자리에 모인다.

경찰청과 인천시가 공동 주최하는 제7회 국제치안산업대전이 이날부터 25일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다. 각국 치안 분야의 최신 기술과 제품이 전시된다.

올해는 ‘국민·현장·산업·글로벌, 모두를 위한 인공지능(AI) 치안’이라는 부제 아래 사이버범죄 대응 기술·모빌리티 및 로보틱스·영상 보안 기술·대테러 장비 등 9개의 전문 전시관이 마련돼 각 분야 최첨단 기술을 직접 확인할 수 있다.

또한 최근 사회적 관심과 중요성이 높아진 AI와 사회적 약자 보호, 재난·안전 대응 등 주요 사회 현안과 연계해 실질적 솔루션을 제시하는 특별관도 별도로 마련됐다.

특히 AI 특별관에서는 치안 현장에서 실제로 활용할 수 있는 첨단기술과 장비를 한눈에 볼 수 있다. 치안 분야에서 AI를 적극적으로 활용하고 있는 변화상을 직접 확인할 수 있을 전망이다.

올해는 국내외 216개 기업이 박람회에 참가했다. 지식재산처, 한국수출입은행, 한국무역보험공사 등 10개 관계기관이 박람회 참여 기업을 대상으로 기술 보호·수출자금 금융·무역보험 등 다양한 정책지원 서비스를 제공해 기업들이 판로를 확보하고 해외시장으로 진출할 수 있는 실질적 여건도 조성했다.

경찰은 지난해 신설한 치안산업대상을 올해부터 3개 기업에서 6개 기업으로 확대해 치안 분야 기술개발 및 수출 우수기업을 선정·포상하는 등 국내 기업들의 치안 산업에 대한 관심도를 높일 방침이다.

올해 치안산업대상 수상자는 ▷아동학대 자동감지 영상분석 프로그램을 개발한 이푸름 지오비전 선임연구원 ▷순찰용 사족보행 로봇의 핵심기술을 개발한 이인호 부산대학교 교수 ▷탄소복합소재를 적용해 경찰 외근조끼를 개발한 신진형 트렉스타 과장 ▷AI 기반 폐쇄회로(CC)TV를 호주에 수출한 김기철 한화비전 대표 ▷AI 기반 CCTV 관제시스템을 벨리즈에 수출한 이성진 이노뎁 대표 ▷방탄 장비를 태국에 수출한 이정연 로터스 인터내셔날 대표 등 6명이 선정됐다.

국제치안산업대전은 올해 7회째로 국내 치안 산업 분야 기업들의 세계 시장 진출을 위한 중심 역할을 하고 있다. 지난 2023년에는 역대 최초로 행사 기간 중 50억원 상당의 수출계약을 체결했고, 지난해에는 행사 기간 중 73억원의 수출계약을 체결했다. 올해는 80억원 이상의 수출계약 체결을 목표로 준비 중이라고 경찰은 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “인공지능을 악용한 디지털 성범죄·보이스 피싱·투자사기 등 신종 범죄가 빠르게 증가하는 등 급변하는 치안 환경에 대비하기 위해서는 K-치안 산업을 육성하고, 미래 먹거리 산업으로 키워나가야 한다”며 “앞으로도 관련 분야 기업들이 혁신 기술을 개발하고 세계 시장으로 진출하는데 아낌없는 지원과 협력을 이어가겠다”고 말했다.