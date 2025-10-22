모듈형 조경공간 ‘팜핏’, 레드닷 디자인 어워드 본상 Park1538 광양·더샵 진주피에르테, 장관상 수상

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨는 국내외 주요 디자인 어워드에서 잇따라 수상했다고 22일 밝혔다.

먼저 지난 15일 싱가포르에서 열린 ‘레드닷 디자인 어워드 2025’ 디자인 콘셉트 부문에서 포스코이앤씨의 신개념 조경 공간 ‘팜핏’이 포용적 디자인(Inclusive Design) 분야 본상을 수상했다.

또한 21일 ‘제15회 대한민국 조경대상’에서는 ‘Park1538 광양’이 문화체육관광부장관상, ‘더샵 진주피에르테’가 민간부문 기후에너지환경부장관상을 수상하며 국내외 무대에서 동시에 주목받았다.

세계 3대 디자인상 중 하나인 레드닷 디자인 어워드에서 수상한 ‘팜핏’은 ‘텃밭(Farm)’과 ‘피트니스(Fitness)’를 결합한 생활형 복합 조경공간이다. 입주민이 농업 활동과 여가, 운동, 사회적 교류를 동시에 즐길 수 있는 외부 커뮤니티 공간으로 설계됐다.

특히 기존 격자형 텃밭 구조를 탈피해 원형의 모듈형 시설물을 도입함으로써 공간의 포용성과 안전성을 높였다.

연령, 성별, 장애 유무와 관계없이 누구나 이용할 수 있는 유니버설 디자인 원칙을 구현했으며, 단순한 조경을 넘어 세대 간 교류와 커뮤니티 형성을 촉진하는 혁신적 모델로 평가받았다.

‘Park1538 광양’은 올해 포스코 광양제철소 인근에 조성된 복합문화공간으로, 순철의 용융점 1538℃가 상징하는 ‘빛의 물결’을 콘셉트로 인류의 열정과 가능성을 형상화한 공간이다.

건물 외관에는 포스코의 고내식 프리미엄 강재 ‘포스맥(PosMAC)’을 적용했고, 조경부분에서는 제철 부산물의 친환경 플랜터로 재활용 및 탄소흡수율이 높은 수목의 식재를 통해 친환경 생태 조경의 모범 사례로 평가받았다. 또한 빛의 반응형 조형물 ‘스마트 라이트(Smart Light)’를 비롯한 공원·산책공간은 시민과 방문객 모두에게 철의 도시 속 자연의 휴식처를 제공한다.

‘더샵 진주피에르테’는 산지 훼손을 최소화하고 단지와 공원이 자연스럽게 이어지도록 설계해 단지 내 보행로와 공공도서관을 연계해 지역주민의 접근성과 생활 편의성을 높였다. 장재공원을 단지 앞마당처럼 활용할 수 있어 도심 속 녹색 여가문화를 누릴 수 있는 모델로 주목받으며 입주민들의 높은 호응도 얻고 있다.

포스코이앤씨는 이번 수상 외에도 2023년 미국 IDEA 디자인 어워드(더샵 바이오필릭), 2024년 세계조경가협회IFLA어워드(더샵 갤러리), 2024년 조경대상 장관상 연속수상 등 국내외 유수의 공모전에서 지속적인 성과를 냈다.

포스코이앤씨 관계자는 “이번 수상은 지속 가능성과 포용성을 추구하는 당사의 디자인 철학이 세계적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 사람과 환경이 조화를 이루는 지속 가능한 공간 디자인을 통해 건설산업의 새로운 방향을 제시하겠다”고 말했다.