24일부터 26일까지…“지역상권에 활력 불어 넣을 것”

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 오는 24일부터 26일까지 3일간 2025 부산세일페스타 ‘정관돌고래거리 오프닝페스타’를 좌광천 지방정원(윗골공원) 및 상권 일원(정관 7~8로)에서 개최한다고 22일 밝혔다.

시는 코로나19 이후 어려움을 겪고 있는 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 이번 행사를 마련하였으며, 상권의 로컬 브랜드화 및 지속가능한 지역경제 생태계 조성의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

특히 ‘정관돌고래거리 선포식’을 통해 지역 공동체와 상권이 함께 만든 상권명을 대외에 공식적으로 알려 상권활성화의 첫발을 내딛는다. 이번 행사는 가족 단위 방문객이 많은 상권 특성을 고려해 지역 주민과 상인이 참여할 수 있는 참여형 콘셉트로 구성됐다.

‘돌고래 놀이터’에서는 ▷돌고래 가족오락관 ▷돌고래 가게 슬로건 퀴즈 ▷돌고래거리 1대 발라드왕 경연대회 ▷레이저 서바이벌 ▷풍선아트 등 다양한 주민 참여형 행사가 준비된다.

‘돌고래 음악단’에서는 가게로 찾아가는 3분 공연단을 통해 3일간 참여업체에 찾아가는 게릴라 공연을 진행해 소비와 동시에 문화공연을 즐길 수 있는 특별한 경험을 제공한다. ‘윗골공원 특설무대 공연콘텐츠’에서는 ▷재즈공연 ▷버블쇼 ▷마술쇼 ▷다채로운 악기공연 등이 준비되어 있어 누구나 즐길 수 있는 상생의 장을 마련할 예정이다.

이번 행사는 ▷지난 6월 ‘수비벡스코 상생마켓’ ▷9월 ‘부산대상권 리부트프로젝트-부대 앞으로’에 이은 세 번째 부산세일페스타이다. 오는 11월에는 부산진구 전포공구길에서 지역 소비 진작과 민생경제 회복을 위한 부산세일페스타가 예정돼 있다.