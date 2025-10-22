- HPC 인프라 구축 2차 연수교육 프로그램 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 ‘아세안 데이터 활용을 위한 HPC 인프라 및 HPC 역량구축’ 사업의 2차 연수교육 프로그램 과정을 24일까지 진행한다고 밝혔다.

이 사업은 2023년 9월 한-아세안 정상회의에서 제안된 ‘한-아세안 디지털 혁신 플래그십 프로젝트(KADIF)’의 일환으로 추진되며, 한-아세안 협력기금(AKCF)의 지원을 받아 2024년 9월부터 2028년 9월까지 4년간 총 1000만 달러(한화 약 140억 원)의 예산이 투입된다.

연수교육을 통한 인재양성 프로그램뿐만 아니라 고성능컴퓨팅(HPC) 인프라 구축과 연구망 및 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 기반으로 한 데이터 활용을 통해 아세안 국가의 과학기술 디지털화·선진화에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

연수교육 프로그램은 KISTI의 HPC 운영 노하우를 아세안 국가에 전수해 인공지능(AI)과 데이터 활용 분야의 핵심 인재를 양성하기 위해 추진된다. 본 프로그램은 사업기간 동안 연 2회, 회당 20명씩 총 8회에 걸쳐 160명의 인력 양성을 계획하고 있다. 이를 통해 데이터 활용을 위한 HPC 환경이 부족한 아세안 국가에 HPC 운영 및 AI 기술 교육을 제공함으로써 과학기술 경쟁력 강화를 지원할 예정이다.

프로그램 과정은 ▷AI 중심 4차 산업혁명 ▷HPC 환경의 리눅스 프로그래밍 ▷머신러닝 모델 ▷고성능컴퓨팅에 대한 이해 및 활용 ▷고성능 네트워킹 및 양자암호통신 ▷NTIS 소개 및 활용법 ▷AI를 위한 고성능컴퓨팅 등으로 구성됐다.

이식 KISTI 원장은 “지난 2월에 진행된 1차 교육에 참여한 교육생들의 높은 만족도를 확인했다”며 “사업기간 동안 총 8회의 연수교육을 통해 아세안 HPC 핵심 인재를 양성하고, 나아가 이를 기반으로 한-아세안 과학기술 협력 강화를 위한 토대가 마련되길 기대한다”고 밝혔다.