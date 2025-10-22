강한 글로벌 ETF만 추종…연금계좌서도 한 종목으로 자산배분·리밸런싱 자동화 AI·방산·퀄리티·채권까지…글로벌 메가트렌드 모멘텀 따라가는 ‘연금형 EMP’ 모멘텀 추종 + 변동성 차단…상승은 확대, 조정은 방어하는 비대칭 전략 구현 전 세계 강세 ETF 자동 편입…‘언제 갈아탈지’ 고민 없는 액티브 연금 솔루션

[헤럴드경제=김유진 기자] 타임폴리오자산운용은 오는 28일 ‘TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF’를 상장한다. 복잡한 글로벌 자산군과 수천 개 ETF 중에서 지금 가장 강한 흐름을 보이는 핵심 ETF만을 선별·집중하는 액티브 EMP 전략을 하나의 ETF로 구현해, 개인투자자는 물론 DC·IRP 등 퇴직연금 계좌에서도 간편하게 전 세계 시장의 주도 트렌드를 한 바스켓으로 추종할 수 있도록 설계한 상품이다.

22일 타임폴리오에 따르면 해당 ETF의 운용 핵심은 ‘모멘텀 기반의 액티브 셀렉션’과 ‘리스크 관리’다. 타임폴리오 전사 리서치 시스템이 산출하는 글로벌 ETF 유니버스(주식/채권/원자재/테마/퀄리티·밸류·로우볼 팩터 등)를 상시 모니터링 하고, 가격 모멘텀·거래대금·유동성·변동성·상대강도·기초지수 구성 등 리스크를 정량화해 우선순위를 매긴다. 동시에 섹터 및 지역 편중을 제한하는 리스크 가드레일을 적용해 “강한 것에 집중하되 한쪽 쏠림은 차단”하는 구조로 초과성과와 방어력의 균형을 추구한다.

연금투자 관점의 활용도도 부각된다. DC·IRP 계좌에서 단일 ETF로 글로벌 전략배분과 전략형 종목선정을 동시에 해결할 수 있어, 계좌 내 상품(ETF) 수를 최소화하면서도 ‘자산배분의 비용’을 낮출수 있다. 또한 적립식으로 매수해도 포트폴리오가 자동으로 최신 주도 테마로 회전되기 때문에, 투자자는 시장 국면마다 상품을 갈아타거나 리밸런싱 시점을 고민할 필요가 적다.

투자대상은 특정 국가나 단일 섹터에 고정되지 않는다. 글로벌 메가트렌드 (AI·디지털 소비트렌드·에너지, 방산), 스타일 팩터(퀄리티·밸류 등), 그리고 지역 로테이션(미국·유럽·일본·신흥국)까지 폭넓게 활용한다. 강한 랠리 구간에는 주도 섹터·테마 ETF의 비중을 기민하게 높이고, 변동성 확대 구간에는 저변동/고퀄리티·현금성 ETF·채권을 활용한 방어 배치를 확대한다. 결과적으로 상승장에서는 더 강하게, 조정장에서는 더 억제하는 비대칭 성과곡선을 목표로 한다.

배현주 타임폴리오자산운용 매니저는 “연금은 복잡할수록 실패 확률이 높기 때문에 글로벌탑픽액티브 ETF는 ‘무엇을 살지’와 ‘언제 갈아탈지’라는 두 가지 고민을 하나의 ETF로 해결했다”며 “모멘텀이 강한 자산에 집중하고, 쏠림과 변동성은 시스템으로 관리해 연금계좌의 ‘기본 포트폴리오’ 역할을 확실히 수행하겠다”고 말했다.