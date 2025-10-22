배추 한포기 소매가 5661원…김치냉장고 할인도

[헤럴드경제=정석준 기자] 김장철이 다가오자 대형마트 3사가 절임배추 예약 판매에 나섰다.

먼저 이마트는 오는 23∼29일 절임배추 예약 행사를 진행한다. 이마트앱 오더픽으로 예약하고, 다음 달 14일부터 오는 12월 12일까지 원하는 날짜에 매장에서 배추를 받을 수 있다.

이마트는 작년 김장철 준비한 절임배추가 ‘조기 완판(완전 판매)’을 기록하자, 올해 전체 물량을 2만 박스(1박스는 20㎏) 더 늘려 6만 박스를 준비했다. 행사 카드로 결제하면 1만원 할인받아 3만원 미만으로 구매할 수 있다. 배추를 받은 이후 매장에서 쓸 수 있는 e머니 3000점도 추가로 적립해준다.

이마트는 일반 절임배추 외에 이색 품종 절임배추도 선보인다. 아삭하고 단단한 식감이 특징인 ‘베타후레쉬 절임배추’와 올해 처음 선보이는 고소한 맛의 ‘황금 절임배추’가 대표적이다. 올해 김치 양념은 중부식과 남도식을 각각 판매한다.

홈플러스는 다음 달 19일까지 절임배추 예약을 진행한다. 괴산 절임배추를 행사 카드로 결제하면 1만원 할인한다.

오는 23일부터 다음 달 5일까지는 포기김치 온라인 예약을 진행한다. 대표 제품은 ‘풀무원 사계절 아삭 포기김치’(4㎏)와 ‘예소담 특 포기김치’(10㎏), ‘CJ 비비고 포기 배추김치’(10㎏) 등이다.

롯데마트는 오는 29일까지 절임배추 예약 프로모션을 연다. 절임배추와 양념을 함께 구성한 ‘해남 절임배추 간편 키트’도 예약 판매한다.

올해는 작년보다 배춧값이 낮은 편이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 전날 배추 한 포기 평균 소매가격은 5661원으로 1년 전보다 23.7% 내렸다. 다만 지난 2020년부터 작년까지 가격 중 최대·최소를 제외한 3년 평균인 평년 가격보다는 12.7% 비싸다.

김장철을 앞두고 김치냉장고 할인 행사도 진행된다. 롯데하이마트는 이달 말까지 전국 310여개 매장에서 삼성전자와 LG전자의 김치냉장고 행사 상품 구매 시 최대 10만원 할인 혜택을 준다. 롯데하이마트의 최근 3년(2022∼2024년)간 김치냉장고 판매 데이터를 보면 4분기 매출이 연간 매출의 40%를 차지했다.