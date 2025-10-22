연중 최대 쇼핑축제…최대 30% 추가 할인 불꽃축제부터 공연까지 오프라인 콘텐츠도

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계사이먼이 오는 24일부터 26일까지 3일간 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛 전점에서 연중 최대 규모의 쇼핑 축제 ‘슈퍼 새터데이(SUPER SATURDAY)’를 개최한다.

슈퍼 새터데이는 신세계사이먼이 블랙 프라이데이보다 한 달 앞서 진행하는 아웃렛판 ‘블랙 프라이데이’다. 럭셔리·컨템포러리·캐주얼·스포츠·골프·아웃도어·키즈 등 전 카테고리 브랜드가 자체적으로 아웃렛 가격에서 최대 30% 추가 할인 등 연중 최대 규모의 혜택을 선보인다.

스포츠 카테고리에서 나이키는 아웃렛 가격에서 전 품목 20% 추가 할인, 15만원 이상 구매 시 30% 추가 할인해 준다. 아디다스·뉴발란스·스케쳐스는 전 품목 20%, 언더아머는 전 품목 30% 추가 할인한다.

아웃도어 카테고리에서는 겨울철 한파에 대비해 다운자켓, 롱패딩, 구스다운 등 F/W(가을·겨울) 시즌 아우터를 합리적으로 준비할 수 있는 혜택을 마련했다. 블랙야크·내셔널지오그래픽·네파·시에라디자인은 전 품목 10% 추가 할인 혜택을 제공하고, 디스커버리·코닥에서는 특가 아우터 상품을 판매한다.

바버·라코스테·해지스·럭키슈에뜨·스튜디오톰보이 등 패션 브랜드는 20%, 마리떼프랑소와저버·듀엘은 10% 추가 할인한다. 아르마니스토어·에르노·비비안웨스트우드 등 해외 명품 브랜드도 전 품목 10% 추가 할인하며, 쿠론·락포트·쌤소나이트 등 잡화 브랜드는 20% 추가 할인한다. 폴로 랄프로렌에서는 삼성·신한카드로 50만원 이상 구매 시 신세계 상품권 5만원을 증정한다.

또 11월 2일까지 여주 프리미엄 아울렛에서는 국내 아웃렛 최초로 ‘로에베 아울렛 팝업 스토어’가 운영되며 2025년도 S/S(봄·여름) 시즌 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 메종마르지엘라에서는 마크다운 행사를 진행하고, 질샌더 팝업에서는 일부 품목 20% 추가 할인을 제공한다. 파주 프리미엄 아울렛에서는 게스 패밀리 세일을 열고 최대 80% 할인 특가 상품을 단독으로 선보인다.

행사 기간 이색 콘텐츠도 진행한다. 24일 오후 8시 파주 프리미엄 아울렛에서는 불꽃축제가 열린다. 25일에는 전 점포에서 재즈, 팝페라, 전자현악 등 다채로운 야외 공연이 펼쳐진다. 특히 25일과 26일 부산 프리미엄 아울렛에서는 제주도와 함께 ‘제주의 선물 인(in) 부산’ 행사를 열고 지역 관광 및 특산물 홍보에도 나선다.

신세계사이먼의 공식 온라인몰인 ‘신세계 아울렛 몰’ 에서도 슈퍼 새터데이 행사를 연다. 행사 기간 삼성카드로 여주·파주·부산 프리미엄 아울렛 200만원 이상, 시흥 프리미엄 아울렛에서 100만원 이상 구매 시 구매 금액대별 5% 상당의 신세계 상품권을 최대 25만원까지 증정한다.

신세계사이먼 관계자는 “슈퍼 새터데이는 연중 최대 규모의 행사로, 다양한 브랜드에서 제공하는 추가 할인 혜택을 통해 F/W 시즌 합리적인 쇼핑 기회를 제공한다”며 “불꽃축제와 야외 공연 등 다양한 콘텐츠도 마련했으니 나들이 겸 방문해 쇼핑 축제를 즐기길 바란다”고 말했다.