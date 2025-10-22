사우디 국책연구소와도 협력 “국토 95% 사막 사우디서 농업의 꿈을”

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국형 스마트팜 기술이 사막 국가 사우디아라비아에서 농업 혁신 해법으로 주목받고 있다.

코트라(사장 강경성)와 농림축산식품부(이하 농식품부, 장관 송미령)는 ‘스마트팜 수출활성화 사업’ 일환으로 19~21일(현지시간) 리야드에서 ‘2025 사우디 K-스마트팜 로드쇼’를 개최했다고 21일 밝혔다.

국내 9개사가 참가해 사우디 바이어·국책 연구기관과 수출 및 기술협력 상담을 진행하고 ‘사우디 농업박람회’를 참관하는 기회도 가졌다.

사우디아라비아는 국토의 95%가 사막이며, 전체 식량 수요의 70% 이상을 수입에 의존한다. 식량 안보 강화를 위해 사우디 정부는 2020년 ‘국가농업전략 2030’을 발표, 연구개발 및 투자를 확대하고 있다. 이를 기회로 코트라와 농식품부는 2023년부터 매년 사우디에서 ‘K-스마트팜 로드쇼’를 열며 농업기술 협력을 강화 중이다.

이번 로드쇼는 3만여명이 참관하는 사우디 최대 농업전시회인 ‘사우디 농업 박람회(Saudi Agriculture 2025)’와도 연계해 진행됐다.

우리 기업들은 35개국 438개 부스 설치 기업과도 네트워킹하며 기술 동향 파악 및 협력 기회 모색에 나섰다. 당일 상담회장에서만 95건의 수출상담을 통해 2900만 달러 규모 계약 건이 논의되며 협력 확대 가능성도 확인했다.

이에 더해 로드쇼 참가사들은 사우디 국책 농업 연구기관인 ‘에스티다마’도 방문해 K스마트팜 기술 소개 기회도 가졌다.

K스마트팜 기술의 현지 실증 절차도 본격화됐다. K스마트팜 컨소시엄 (농심–포미트–아이오크롭스–케이에스팜)은 농림축산식품부, 사우디 환경수자원농업부(MEWA)와 협력, 2026년 1분기까지 리야드에 2000㎡ 규모의 ‘K-스마트팜 실증온실’를 조성 및 5년간 운영한다. 사우디 정부가 제공한 부지에서 엽채류와 과채류를 재배 예정이다.

김명희 코트라 부사장 겸 혁신성장본부장은 “척박한 사막에서 식량 안보를 위한 중동의 투자가 커지고 있다”며 “로드쇼 및 실증 프로젝트를 한국형 스마트팜 확산 계기로 삼고, 중동 현지 물·에너지·기후 여건에 맞는 스마트팜 협력을 더 확산시키겠다”고 말했다.