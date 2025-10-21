미러 정상회담 장소 질문에 “극좌 글쟁이”, “헛소리” 받아쳐

[헤럴드경제=김지헌 기자] ‘미국·러시아 정상회담 장소를 누가 정했느냐’는 기자 질문에 “당신 엄마가 그랬다”고 받아치며 모욕적 언사를 쏟아낸 백악관 대변인의 거친 입이 논란이다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 20일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에 자신이 16일 미 온라인 매체 허핑턴포스트의 백악관 특파원인 S.V. 데이트와 나눈 문자메시지의 스크린 캡처를 공개하며, 데이트 기자를 “좌파 글쟁이”라고 비난했다.

데이트 기자가 레빗 대변인과 문자 대화 내용을 기사화하자 대화의 ‘맥락’을 보라면서 대화 전문을 공유한 것이다.

대화 내용을 보면, 데이트 기자는 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전화 통화에서 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 하기로 결정한 당일인 16일 레빗 대변인에게 질문을 했다.

그는 “대통령은 부다페스트의 중요성을 알고 있나? 1994년에 러시아는 소련 붕괴 당시 승계한 핵무기를 포기하면 우크라이나를 침공하지 않겠다고 부다페스트에서 약속했다. 우크라이나가 그 장소에 반대할 수 있는 이유를 모르는 건가? 누가 부다페스트를 제안했나? (질문을 받아줘서) 고맙다”고 문자를 보냈다.

그러자 레빗 대변인은 “당신 엄마가 그랬다”고 답했다.

‘당신 엄마’는 미국 청소년들이 상대를 놀리거나 도발할 때 쓰는 무례한 표현으로 여겨진다.

데이트 기자가 곧이어 “이게 당신에게는 재밌나?”라고 물었고, 이번에는 모욕성 답변이 돌아왔다.

레빗 대변인은 “당신이 진짜 스스로를 언론이라고 생각한다는 것이 나에겐 웃긴다. 당신은 언론계 동료를 포함해 누구도 진지하게 여기지 않는 극좌 글쟁이일 뿐이다. 다만 당신 얼굴에다 대고 그걸 말하지 않을 뿐이지. 당신의 위선적이고 편향된 헛소리 같은 문자를 그만 보내라”라고 답했다.

30년간 AP 통신 등에서 경력을 쌓아온 데이트 기자는 다음날 이 내용으로 기사를 썼고, 레빗 대변인의 언사는 논란이 됐다.

레빗 대변인은 이날 엑스에서 “허핑턴포스트의 데이트는 사실에 관심이 있는 기자가 아니다”라면서 “그는 수년간 트럼프 대통령을 계속 공격해 온 좌파 글쟁이며, 민주당 주장으로 무장해 계속 내 휴대전화를 폭격한다”고 적대감을 거침없이 드러냈다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령이 재선에 성공하자 지난 1월 27세의 나이로 백악관 대변인에 임명돼 스포트라이트를 받았다. 레빗은 트럼프 대통령에 대한 강한 충성심을 드러내며 행정부에 비판적인 언론에 적대적인 태도를 보여왔다.