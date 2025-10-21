2027 APEC 준비에 한창인 푸꾸옥은 지금 도약의 시대를 맞고 있다.[뉴월드 푸꾸옥 제공]
[헤럴드경제=함영훈 기자] 부산에서 출발하는 푸꾸옥행 항공편이 더 늘어난다. 제주항공이 오는 12월 17일부터 주 7회(매일) 일정으로 신규 취항한다.

경주 다음으로 2027 APEC를 개최하는 푸꾸옥의 더 많은 한국민들의 방문을 받게 될 전망이다. 지금 푸꾸옥은 APEC 인프라 업그레이드에 한창이다.

오는 12월 17일부터 2026년 3월 2일까지 김해국제공항에서 오후 6시 55분(이하 현지시각)에 출발해 밤 11시 정각에 베트남 푸꾸옥공항에 도착하며, 푸꾸옥공항에서는 오전 0시 1분에 출발해 다음날 아침 8시에 김해공항에 도착하는 일정이다.

베트남에서 가장 큰 섬인 푸꾸옥은 베트남 국민들로부터 ‘진주 파라다이스섬’으로 불리며 많은 사랑을 받고 있는 휴양지 중 한 곳이다.

푸꾸옥 유럽마을 선셋빌리지와 키스 브릿지
세계적으로 유명해진 키스다리를 가진 안터이 유럽마을과 선셋타운, 테마파크섬 혼똠, 호국정신의 사찰, 동남아에서 보기드문 깔끔한 전통시장, 푸꾸옥이 우리 동네 처럼 느껴지는 초대형 가게 킹콩마트 등으로 유명하며, 스노클링, 스쿠버 다이빙 등 다양한 해양 액티비티도 즐긴다.

제주항공은 취항을 기념해 오는 23일부터 홈페이지(jejuair.net)와 모바일 앱, 웹을 통해 특가 프로모션도 오픈할 예정이다.


