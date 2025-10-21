데이터센터 SSD 특화 PMIC 공급 확정 RDIMM용 PMIC도 연말 개발 완료 목표

[헤럴드경제=김현일 기자] 파두의 데이터센터용 고성능 전력관리반도체(PMIC)가 최상위 고객의 인증 절차를 통과하면서 공급을 확정했다고 21일 밝혔다.

지난 2022년부터 PMIC를 차세대 성장동력으로 삼고 연구개발에 집중한 파두는 2024년 데이터센터 SSD에 특화된 PMIC와 PLP 개발에 성공했다. 최근 글로벌 최상위 고객사의 제품 인증을 마무리하면서 본격 양산이 확정됐다.

또한, 동일 고객사를 대상으로 PMIC 4종 제품에 대한 디자인 윈(제품 설계 채택)도 확보했다.

파두는 연말까지 데이터센터 서버용 D램 모듈인 RDIMM용 PMIC 제품 개발도 완료할 예정이다. 이렇게 되면 파두는 스토리지(SSD)와 메모리(RDIMM)에 모두 PMIC를 공급하게 된다. 아울러 그래픽처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU)용 PMIC 제품으로의 확장도 진행할 계획이다.

데이터센터용 PMIC는 GPU, D램, SSD 등 서버 컴퓨터 내의 다양한 구성 요소가 사용해야 하는 전력을 각 반도체에 맞게 적절히 변환·배분·제어하는 반도체다. 안정적이고 효율적으로 전력을 공급하는 핵심 역할을 한다.

최근 ‘전기 먹는 하마’로 불리는 데이터센터의 전력 효율성을 높이고, 동시에 전력을 안정적으로 분배할 수 있는 전력 솔루션의 중요성이 커지면서 PMIC에 대한 관심도 높아지고 있다.

기존 서버보다 10배 이상의 전력을 소비하는 AI 서버의 경우 전체 전력소비 부담을 줄이기 위해 고정밀·고효율의 차세대 PMIC가 새롭게 요구되고 있다.

실제로 엔비디아가 제안한 새로운 표준인 소캠(SOCAMM)에서도 PMIC가 요구된다. 특히 소비전력이 높은 GPU에서는 GPU 1개 당 수십 개의 PMIC가 필요하다. 앞으로 AI 시장의 성장과 함께 데이터센터용 PMIC의 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망된다.

파두는 이번 SSD용 PMIC 상용화를 시작으로 데이터센터 전력반도체 시장 전반을 포괄하는 종합 솔루션 기업으로 도약하기 위한 발판을 마련했다.

이지효 파두 대표는 “PMIC를 통해 파두의 저전력 고효율 설계철학을 다시 한번 증명했다는 점이 의미 있다”며 “첫 제품인 SSD 컨트롤러가 글로벌 데이터센터 시장에서 인정받기까지 8년 걸렸는데 이를 통해서 쌓은 고객 신뢰 덕분에 PMIC는 훨씬 빠르게 글로벌 시장에서 인정받을 수 있었다”고 밝혔다.