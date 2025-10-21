카자흐스탄 코스타나이서 열려 年 7만대 생산, 쏘렌토·스포티지 양산

[헤럴드경제=김성우 기자] 기아는 21일(현지시간) 카자흐스탄 코스타나이에서 CKD(Complete Knock Down·반조립제품) 합작 공장 준공식을 개최했다고 밝혔다.

준공식에는 송호성 기아 사장과 로만 스클야르 카자흐스탄 제1부총리를 비롯한 현지 정부 고위급 인사, 파트너사 관계자들이 대거 자리를 함께 했다. 또한 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령이 화상으로 행사에 참석하면서 의미를 되새겼다.

송호성 사장은 “카자흐스탄 CKD 공장은 고객 중심의 혁신 및 전동화를 통해 지속가능한 가치를 창출하려는 기아 글로벌 비전의 일환”이라고 말했다.

기아 카자흐스탄 CKD 공장 건설에는 총 3억 1천만 달러가 투자됐으며 공장의 연간 생산능력은 7만대 수준이고, 전체 부지 면적은 63만㎡에 달한다.

기아는 공장 준공식에 맞춰 쏘렌토 양산을 개시했다. 내년부터는 스포티지를 생산할 계획이다. 또한 앞으로 현지 시장 수요와 현지화 작업 진척 정도에 따라 생산 모델을 확대할 예정이며 이를 통해 중앙아시아 지역 내에서 입지를 강화해 나간다.