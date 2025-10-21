한국투자저축은행과 부동산 플랫폼 디스코㈜가 디지털 금융혁신과 상업용 부동산 금융서비스 강화를 위해 상호 협력키로 약속했다.

이번 협약은 양사가 보유한 플랫폼 경쟁력과 금융 노하우를 결합해 다양한 협력사업을 발굴하고, 이용자에게 새로운 형태의 혁신적인 금융·부동산 서비스를 제공하기 위한 취지로 마련됐다. 이를 계기로 부동산 금융서비스 등 다양한 분야에서 협력 범위를 확대하며, 디지털 금융과 부동산 산업의 융합을 선도해 나갈 계획이다.

본 협약식은 디스코㈜ 배우순 대표와 한국투자저축은행 영업지원본부 오광석 본부장이 참석한 가운데 진행됐다.

양사는 ▲차별화된 사용자 경험을 위한 디지털금융 서비스 제공을 위한 협력 ▲양 사 플랫폼 활성화를 위한 공동 홍보 및 마케팅 협력 ▲기타 상호 공동 발전을 위한 포괄적 협력 등을 추진할 예정이다.

특히 디스코㈜의 방대한 부동산 데이터와 한국투자저축은행의 금융 인프라가 결합함으로써, 부동산 투자자와 상업용 부동산 거래 고객에게 효율적인 금융 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

한국투자저축은행 오광석 본부장은 “디지털 전환 가속화에 따라 고객의 금융 니즈가 다양해지는 만큼, 디스코와의 협력을 통해 실질적인 금융 혁신을 실현하겠다”며 “상업용 부동산 금융을 포함한 새로운 서비스 모델을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

디스코㈜ 배우순 대표는 “이번 협약은 부동산 정보와 금융서비스가 융합된 새로운 디지털 생태계를 여는 중요한 출발점”이라며 “양사의 강점을 바탕으로 이용자에게 차별화된 경험을 제공하고, 플랫폼 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다”고 밝혔다.