국립공원공단, 태안해안국립공원 원서식지 주변으로 100개체 복원

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 대청부채의 안정적 보전을 위해 자생지가 위치한 태안해안국립공원 무인도에 개체군 보강 등 복원 사업을 펼친다고 21일 밝혔다.

대청부채는 붓꽃과의 여러해살이풀로 오후 3시경 보랏빛 꽃이 피고 저녁에 해가 지면 다시 꽃잎을 닫는 특성이 있어 일명 ‘꽃시계’라고도 불린다.

대청부채가 매일 오후 3시경에 개화하는 이유는 꿀벌 등 수분매개 곤충의 활동 시간에 맞춰 수분 효율을 높이고, 같은 속의 다른 붓꽃류와 개화시간을 달리해 교잡을 방지하기 위한 진화적 기제 때문으로 알려져 있다.

이 식물은 개체군 규모가 작고 가축 방목 등 다양한 위협으로 인해 2005년 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정됐으며, 인천 대청도·백령도와 충남 태안군 섬 지역 바위지대에 극히 제한적으로 자생한다.

국립공원공단은 2013년 태안해안국립공원 무인도에서 대청부채 자생지를 확인한 이후 복원 연구에 착수해 2018년 인공증식에 성공했다.

이를 토대로 2019년에 100개체를 복원한 결과 생존율 82%를 보였고, 이달 17일에도 주변 서식지에 100개체를 추가로 복원했다.

국립공원공단은 학계, 지자체, 민간단체 등과 협력해 생육환경 개선, 불법 채취 예방 등 종합적인 보전 사업을 지속해서 추진할 계획이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “대청부채 복원은 단기적인 성과가 아니라 기존 자생지가 훼손되는 경우를 대비한 장기 사업”이라며 “국립공원 내 멸종위기식물 보전을 통해 소중한 자원이 사라지지 않도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.