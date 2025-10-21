개정 위한 조문 초안 협의회 설치 ‘자립하는 국가’ 강조…우클릭 강화

일본 자민당이 26년 공명당과의 연립정권이 붕괴된 이후 일본유신회로 연정 파트너를 바꾸면서 ‘헌법 9조 개정’을 비롯한 보수 성향의 ‘우클릭’ 정책을 노골화하는 모양새다. 일본 헌법 9조는 전쟁포기, 전력 보유 금지, 국가 교전권 부인 등을 명시한 ‘평화헌법’의 핵심 조항으로, 개정이 본격화하면 한국, 중국 등과의 갈등을 비롯해 동북아 정세에 격랑을 몰고 올수 있다.

21일 니혼게이자이신문은 전날 자민당과 유신회가 맺은 연립정권 합의문에 대해 “자민당의 연정 파트너가 공명당에서 유신회로 바뀌면서 생긴 변화가 뚜렷하게 드러난 결과”라고 분석했다. 이전 연정 파트너였던 공명당으로 인해 그동안 자민당 측에서 신중하게 다뤄진 ‘헌법 9조 개정’이나 ‘스파이방지법’ 등이 대거 합의문에 포함됐기 때문이다.

‘평화와 복지의 정당’을 자임하는 공명당의 정책 노선은 그동안 연정을 통해 자민당의 극우적 성향을 제어하는 역할을 한 것으로 평가된다. 특히 외교·안보 정책과 관련해 공명당은 ‘일본 헌법 9조 폐기’를 과거부터 반대해왔다.

합의문에서는 다카이치 사나에 자민당 총재가 과거부터 주장한 정책들이 전면에 등장, 총재와 유신회가 상당히 유사한 국가관과 외교안보 노선을 공유하고 있다는 점을 확인시켰다.

합의문 서두에서 양당은 ‘자립하는 국가’를 강조했다. “전후 가장 엄혹하고 복잡한 국제 안보 환경을 극복하기 위해서는, 일본열도를 강하고 풍요롭게 만들고, 자존과 긍지를 가진 ‘자립하는 국가’로 나아가기 위한 내정 및 외교정책을 추진해야 한다”고 기재했다. 반면 ‘인권’·‘법의 지배’ 같은 용어는 아예 빠졌다. 2024년에 자민당과 공명당이 연정시 체결한 합의문 외교 항목에는 인권과 법치를 명시한 전례가 있다.

양당은 ‘헌법 9조 개정’을 위한 조문 초안 협의회를 설치하기로 했다. 유사시 국회의원 임기 연장 등을 가능케 하는 ‘긴급사태조항’에 대해서도 공동 협의회를 구성하기로 했다.

안보정책의 초점도 바뀌었다. 방위비 인상을 염두에 둔 ‘안보 3문서’의 조기 개정을 명시했다. ▷일본 외교·안보정책의 헌법에 해당하는 ‘국가안전보장전략’ ▷ 자위대의 역할, 전력 구성이 명시된 ‘국가방위전략’ ▷국가방위전략을 실제로 실행하기 위한 예산·전력을 담은 ‘방위력정비계획’ 등이 변경 대상이다. 또 ‘차세대 동력을 활용한 잠수함’ 보유 방안을 언급하며, 원자력 잠수함 도입 논의의 물꼬를 텄다. 그만큼 방위비 인상을 중심으로 무기 능력 개선에 속도를 내겠다는 뜻이다.

합의문에서는 ‘국기 훼손죄’·‘정보기관 신설’·‘스파이방지법 제정’ 등을 제안하며 ‘국가’를 강조하고 있다. 일장기를 훼손하는 행위를 처벌할 수 있는 ‘국장손괴죄’를 제정할 예정이다. 또 일본의 정보수집·분석 기능 강화를 위해 2027 회계연도까지 ‘대외정보청(가칭)’을 신설하기로 했다. 외국 세력에 의한 첩보·스파이 행위를 단속하는 스파이방지

법 검토해 신속히 법안을 통과시키겠다는 의지도 드러냈다. 스파이방지법 역시 공명당의 반대 의제였다. 사이토 데쓰오 공명당 대표는 최근 이에 대해 “개인의 권리, 인권 문제와도 깊이 연관되므로 졸속으로 추진할 사안이 아니다”라고 반대 의사를 표명한 바 있다.

니혼게이자이신문은 “자민당 내에서도 의견이 엇갈리는 정책에서 ‘다카이치 색’이 강하게 드러났다”고 평가했다.

한편 외국인 수용에 관한 수치 목표와 기본 방침도 2026 회계연도 안에 정하기로 했다. 규제를 둘러싸고 “법 제정까지 추진하겠다”고 강조한 다카이치 총재에 대해 하야시 요시마사 관방장관은 “중·장기적으로 시간을 들여 점진적으로 해야 한다”고 주장하는 등 입장 차이가 자민당 내에서도 드러난 바 있다. 김지헌 기자