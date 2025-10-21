‘전자·IT의 날’ 맞아…최고 훈격

조주완(사진) LG전자 조주완 최고경영자(CEO·대표)가 국내 전자산업 발전과 글로벌 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받아 ‘금탑산업훈장’을 수훈했다.

21일 산업통상자원부 주최 한국전자정보통신산업진흥회 주관으로 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제20회 전자·IT의 날’ 행사에서 조 대표는 최고 영예인 금탑산업훈장을 받았다.

금탑산업훈장은 국가 산업 발전에 뚜렷한 공헌을 한 기업인에게 수여되는 정부포상 중 가장 높은 훈격이다.

조 대표는 1987년 금성사(현 LG전자) 입사 후 37년간 국내 전자산업의 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 힘써왔다. 2021년 대표 취임 이후 생활가전에서 글로벌 1위 지위를 공고히 하고, 전장 사업의 기술 경쟁력 강화를 통해 글로벌 완성차 상위 10개사 중 8곳을 고객사로 확보했다. 이로써 100조원 규모의 수주잔고를 달성하는 등 LG전자의 미래 성장 기반을 강화한 점이 높이 평가됐다.

또한 조 CEO는 ‘스마트 라이프 솔루션 기업’으로의 전환을 주도하며 사업 포트폴리오 고도화에 박차를 가하고 있다.

홈, 커머셜, 모빌리티 등 고객의 삶이 있는 다양한 공간에서 경험을 연결, 확장하는 기업으로 변화하겠다는 목표다. ▷전장·냉난방공조 등 B2B ▷가전 구독·webOS 등 비(非)하드웨어 ▷온라인 플랫폼 사업 등 ‘질적 성장’ 중심의 영역으로 확장하고 있다.

이와 함께 LG전자는 인도 등 ‘글로벌 사우스(Global South)’ 신흥시장 공략에도 속도를 내고 있다. 특히 최근 인도법인 상장을 성공적으로 마무리하며 세계 최대 인구 대국에서의 사업 확장을 본격화했다.

R&D 투자 확대도 이어지고 있다. 지난해 연구개발비는 전년 대비 11% 이상 증가했으며, AI·로봇 등 미래 기술 분야에도 전략적 투자가 집중되고 있다. 박지영 기자