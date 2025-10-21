미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회에서 5년 만에 정상에 오른 김세영(사진)이 여자 골프 세계 랭킹 13위에 올랐다.

김세영은 21일(한국시간) 발표된 여자 골프 세계 랭킹에서 지난주 21위보다 8계단 상승한 13위에 랭크, 톱10 진입을 눈앞에 뒀다. 김세영이 마지막 세계랭킹 톱10에 오른 건 2022년 6월이다.

한국 선수로는 김효주(8위) 다음으로 순위가 높다. 유해란(14위)이 김세영에 밀려 한국 선수 세 번째에 자리했다. 김세영은 지난 19일 전남 해남 파인비치 골프링크스에서 끝난 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십에서 정상에 오르며 5년 만에 우승컵을 들어 올렸다. 통산 13승. 올시즌 세계랭킹 50위까지 떨어졌던 김세영은 6월부터 세차례 3위에 오르는 등 우승 경쟁을 시작하며 랭킹을 끌어 올렸다. 김세영이 가장 높은 랭킹을 기록한 건 2020년 2위였다.

지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 이민지(호주)가 1∼3위를 지키는 등 10위 내 변화는 없었다. 조범자 기자