연 최대 20% 금리 30만좌 한도 게임 성적 따라 우대금리 차등

신한은행은 21일부터 11월 2일까지 신한 SOL뱅크에서 참여형 적금 상품 ‘오락실 적금’ 사전예약 접수를 진행한다고 밝혔다.

‘오락실 적금’은 총 30만좌 한도로 11월 3일 출시되는 8주 만기 자유적립식 상품이다. 매주 최대 10만원까지 입금할 수 있다. 기본 금리는 연 2%다. 우대이자율 최대 연 18%포인트를 더해 최대 연 20%의 금리를 제공한다.

우대이자율은 가입 2주차부터 7주차까지 진행되는 ‘같은 그림 맞추기’ 등 주차별 게임 성적에 따라 차등 제공한다. 상위 3% 이내 고객에게는 최고 금리가 적용된다.

이번 상품은 신한은행 고객경험혁신센터가 2030세대를 대상으로 진행한 ‘2030금융생활 리서치’를 기반으로 “재미있는 경험이 가입으로 이뤄지며 지속적인 참여가 건강한 저축습관으로 이어진다”는 고객 의견을 상품 구조에 직접 반영한 것이다.

신한은행은 ‘오락실 적금’ 출시를 기념해 친구 추천 행사도 진행한다. 친구에게 오락실 적금을 추천하고 추천받은 친구가 적금에 가입하면 각각 마이신한포인트 100포인트를 제한없이 제공한다. 또한 추천, 가입 실적을 기준으로 순위를 산정해 다양한 경품을 제공한다.

신한은행 관계자는 “게임을 즐기며 참여할 수 있는 이번 오락실 적금을 통해 고객들이 재미있게 돈을 모으고 자연스럽게 저축 습관도 기르길 바란다”고 말했다. 김벼리 기자