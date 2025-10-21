21일 오후 6시 30분 하나자산운용 공식 유튜브 채널 1Q K소버린AI ETF, 이재명 정부 AI 3대 강국 정책의 수혜 소프트웨어 종목 집중 투자

[헤럴드경제=문이림 기자] 하나자산운용은 ‘1Q K소버린AI’ 상장지수펀드(ETF)의 투자 전략을 주제로 온라인 라이브 세미나를 개최한다고 21일 밝혔다.

해당 세미나는 이날 오후 6시 30분 하나자산운용 공식 유튜브 채널에서 진행된다.

이재명 정부는 인공지능(AI) 3대 강국을 1호 공약으로 내세우며 ‘코리아 소버린 AI’ 정책에 강한 드라이브를 걸고 있다.

‘1Q K소버린 AI’는 지난달 상장 이후 10영업일 연속 개인 순매수를 기록했다. 개인과 은행 투자자의 누적 순매수는 100억원을 돌파했다.

해당 ETF는 iSelect K소버린 AI 지수를 추종한다. AI소프트웨어, AI플랫폼, 클라우드, 데이터 분석 등 소버린A 관련 핵심 기업 15개 종목으로 구성됐다. 카카오와 네이버 비중이 27.5%로 가장 크다. ▷삼성SDS ▷LG씨엔에스 ▷더존비즈온 ▷셀바스AI ▷우리기술투자 ▷엠로 ▷아이티센글로벌 ▷NHN ▷다날 등이 포함된다.

이번 세미나는 1부와 2부로 나눠 진행된다. 1부는 글로벌 디지털자산 금융기관인 비트코 코리아의 박승현 이사가 ‘네이버와 두나무가 꿈꾸는 디지털 자산 기반의 웹 3.0 시대’라는 주제로 스테이블 코인 및 블록체인에 대해 발표한다. 2부는 김승현 하나자산운용 ETF 본부장이 ‘1Q K소버린AI ETF 투자 전략’를 주제로 이재명 정부의 AI 3대 강국 정책 분석 및 수혜 기대되는 소프트웨어 관련주 투자 방법에 대해 설명할 예정이다.

김태우 하나자산운용 대표는 “AI 3대 강국 도약은 이재명 정부 5년 동안 가장 큰 수혜가 기대되는 핵심 정책 중 하나”라며 “이번 세미나를 통해 1Q ETF를 통한 K소버린AI에 대한 ETF 투자전략 뿐만 아니라 스테이블 코인 등 디지털 자산에 대한 이해도를 넓힐 수 있는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

참석자 대상으로 하정우 AI미래기획수석과 한상기 박사가 공동 집필한 ‘AI전쟁 2.0’과 스타벅스 커피쿠폰 증정 등 다양한 이벤트도 마련됐다.