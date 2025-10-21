“부동산 정책 역점 의지”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 21일 장동혁 대표가 위원장을 맡는 ‘부동산 정책 정상화 특별위원회’를 구성했다.

최보윤 수석대변인은 이날 오전 국회에서 최고위원회의가 끝난 후 기자들과 만나 “이재명 정부가 지난 15일 발표한 부동산 대책은 서울과 수도권 주택 구입을 어렵게 만드는 초강력 수요 억제 정책으로 내 집 마련을 위해 노력하는 중산층, 서민의 주거 사다리를 무너뜨리는 최악의 정책”이라며 “이에 이재명 정부의 반시장·비정상적 부동산 정책에 적극 대응하고 국민이 원하는 정책 대안을 제시하기 위한 특위를 구성하게 됐다”고 밝혔다.

장 대표가 특위 위원장을 직접 맡는다. 최 대변인은 “당에서 그만큼 우선 현안으로 부동산 정책을 힘 있게 추진하겠다는 의지로 봐 달라”고 했다.

부위원장은 김도읍 정책위의장이 맡는다. 그 밖의 특위 위원은 조은희·권영진·박수영·강민국·김은혜·조정훈 의원과 심교언 건국대 부동산학과 교수(전 국토연구원장)로 구성됐다.

특위는 오는 22일 임명장 수여식 및 1차 회의를 개최할 예정이다. 가까운 시일 내 현장 간담회 등도 추진할 계획이다.