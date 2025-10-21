산자부 공모에 최종 선정, 2028년 말까지 249억원 투입

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 산업통상자원부 ‘2025년 에이엑스(AX )실증산단구축사업’ 공모에 ‘명지녹산 스마트그린산단 에이엑스(AX)실증산단 구축사업’이 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.

이번 선정으로 시는 2025년 9월부터 2028년 12월까지 40개월간 사업을 추진하며, 총사업비 249억원 (국비 140억원, 시비 60억원, 민자 49억원)을 투입한다.

명지녹산산단은 전국 최대 조선기자재 집적지로 ▷부산 제조업 생산의 28.5% ▷수출의 32.2%를 차지하는 핵심 산업 거점으로 에이엑스 실증 시범산단의 최적지로 평가된다.

이번 사업은 에코마린 소재 부품 장비 특화 공정 기반의 디지털 트윈 구축을 통해 조선기자재 산업의 에이엑스 전환을 가속화하고 산단 내 중소·중견기업의 기술 실증 및 확산을 지원하는 것을 목표로 한다.

특히 에코마린 소재 부품 장비를 중심으로 인공지능(AI) 자율 제조 기술을 실증 확산함으로써 부산 제조업의 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보의 전환점이 될 것으로 기대된다.

주요 내용은 명지녹산산단 통합 관리를 위한 디지털 트윈 플랫폼을 구축이며 ▷기존의 물류 에너지 교통 관련 기반 시설과 ▷지상(계측기)-하늘(드론)-우주(인공위성)를 연결한 다차원 환경 모니터링 ▷드론 영상 기반 도로 위험(도로파임, 차선노후 등) 관리 등을 통합한 생성형 인공 지능 서비스를 실증한다.

또 선박법 선급 규칙 등 제조 현장 데이터 기반 자원 공유(클라우드) 방식의 조선기자재 특화 대규모 언어모델(LLM) 구축을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 제조 인공지능 서비스를 실증하고, 실시간 인공지능 영상 데이터 기반 공정 검사 최적화 및 3차원 작업 정보와 작업자 증강 현실(AR) 기기를 연계한 조립공정 최적화를 위한 에이엑스 대표 선도공장도 구축한다.

이와 함께 ▷명지녹산산단의 에이엑스 중장기 종합계획 수립 ▷연합체 얼라이언스 운영 ▷에코마린 소부장(소재·부품·장비) 특화 설루션 실증 지원 등을 담당할 에이엑스 종합센터도 운영할 예정이다.

이번 사업에는 ▷부산테크노파크 ▷부산대학교 ▷한국산업단지공단 부산지역본부 등 지·산·학·연이 협력해 산단 전반의 에이엑스 생태계 조성을 함께 이끌 계획이다.

시는 올해 초부터 관련 기관 간 긴밀한 협력체계를 구축해 공모를 준비했으며, 이러한 지·산·학·연 협력이 이번 최종 선정의 성과로 이어졌다.