[헤럴드경제 = 김상수 기자] 건강기능식품 브랜드 ‘닥터비알(Dr.BR)’이 지난 ‘100원 핫딜’ 이벤트에 이어 고객감사 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다.
보람그룹 그린바이오 계열사 보람바이오는 닥터비알 공식 네이버 스토어에서 21~22일 양일 간 대표 제품인 ‘멀티비타민 이뮨’을 오전 10시부터 소진시까지 특가 판매를 진행한다. 첫째 날은 1000원, 둘째날은 2000원에 만나볼 수 있다.
‘닥터비알 멀티비타민 이뮨’은 유럽산 프리미엄 비타민·미네랄 등 필수 성분 11종을 담은 올인원 비타민 제품이다. 액상형으로 만들어져 1일 한 포씩 간편하게 섭취할 수 있는 것이 특징이다.
본 이벤트는 각 회차별 선착순 200명 한정으로 진행되며, 준비된 수량이 모두 소진될 경우 조기 종료된다.(ID당 1개만 구매 가능)
지난 8월 진행된 ‘100월 핫딜 이벤트’는 1시간 내에 종료된 바 있다. 구매 후 리뷰를 작성한 고객은 1000 포인트를 추가 적립할 수 있다.
보람바이오 관계자는 “지난 닥터비알 100원 핫딜 이벤트에 보내준 성원에 보답하고자 한정 수량 특가로 고객감사 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 소비자가 합리적인 가격으로 건강기능식품을 경험할 수 있도록 다양한 혜택을 선보일 것”이라고 말했다.
한편, 닥터비알은 보람바이오의 25년 바이오 연구역량을 기반으로 탄생한 건강기능식품 브랜드로, 멀티비타민 이뮨 이외에도 리포좀 비타민C 프리미엄, 루테인지아잔틴 알티지오메가3, 칼마디K2, 관절FAC 등의 제품을 선보이고 있다.
