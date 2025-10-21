[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 독도의 날(10월 25일)을 맞아 다음달 7일까지 3주간 전 국민이 참여할 수 있는 ‘2025 독도의 날 기념 독도사랑 온라인 축제’를 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 ‘따뜻한 경북교육, 독도를 품다’를 주제로, 학생과 교직원․국민이 함께 참여하는 다양한 온라인 프로그램을 통해 독도 사랑과 영토 주권 의식을 높이고 사이버독도학교를 중심으로 한 체험·참여형 독도 교육을 활성화하기 위해 마련됐다.

행사는 총 5개 분야로 진행된다.

독도의 달, 우리 학교 풍경은 학교별 독도 사랑 실천 활동을 1분 내외 영상으로 제작해 공유하는 프로그램으로, 학생과 교사가 함께 참여할 수 있다.

손 글씨로 채워가는 독도 사랑 릴레이는 개인 또는 단체가 독도 사랑 문구를 손 글씨로 작성해 이미지를 제출하는 참여형 행사이다.

독도 메타버스 학급 출석 이벤트는 메타버스 독도 전시관에 학급 단위로 접속해 인증하는 체험형 프로그램이다.

교원독도탐 사단 영상 퀴즈 이벤트는 경북교육청 교원독도탐사단이 촬영한 영상을 시청하고 퀴즈를 푸는 활동으로 누구나 참여할 수 있다.

독도 교수·학습 자료 공모는 수업에 활용할 수 있는 교수·학습자료(PPT, 활동지 등)를 제작해 응모하는 공모 프로그램이다.

참여 방법은 경북교육청 사이버독도학교 누리집에 접속해 해당 이벤트 게시판을 통해 온라인으로 참여하면 된다.

이벤트 결과는 다음달 14일 경북교육청 사이버독도학교 누리집을 통해 발표된다.

참가자 중 일부는 무작위 추첨 및 우수작 선정을 통해 간식 꾸러미 등 다양한 상품을 받을 수 있으며 우수작은 향후 사이버독도학교 홍보 자료로 활용될 예정이다.

임종식 경북교육감은 “독도의 날을 계기로 전 국민이 함께 독도를 생각하고 영토 주권과 역사의식을 되새기는 시간이 되길 바란다”라며 “사이버독도학교를 전국적으로 정착·활성화하여 지속 가능한 독도 교육 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.