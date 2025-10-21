셰케린스카 사무차장, 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025 참석차 방한

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실은 위성락 국가안보실장이 20일 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025’ 참석을 위해 방한 중인 라드밀라 셰케린스카(Radmila Shekerinska) 북대서양조약기구(NATO) 사무차장과 면담했다고 21일 밝혔다.

위 실장은 셰케린스카 사무차장을 만나 지난 7월 이재명 대통령과 마크 루터 NATO 사무총장 간 통화에 이어, 지난달 NATO 군사위원장의 방한, 이번 셰케린스카 사무차장의 방한 등 양측 간 고위급 교류가 활발히 이뤄진 것을 높게 평가했다.

또 “유럽·대서양지역과 인도·태평양지역의 안보가 긴밀히 연계되고 있는 상황에서, 우리 정부가 한-NATO 파트너십을 더욱 강화해 나가고자 한다”고 말했다.

이에 셰케린스카 사무차장은 공감을 표하면서 한-NATO 파트너십을 지속 심화해 나가기를 희망한다고 답했다. 특히 방산 분야에서의 협력 강화 필요성을 강조하며, 이를 적극 지원해 나갈 것이라고 했다.

위 실장과 셰케린스카 사무차장은 최근 한반도 정세와 우크라이나 전쟁에 대한 평가를 공유하고, 글로벌 복합위기 속에서 한-NATO 간 정보 공유 확대 등을 통해 호혜적인 협력을 강화해 나가기로 했다.

이어 양측은 앞으로도 한-NATO 파트너십 심화를 위해 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.