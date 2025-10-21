20~24일, 중구청 본관 1층 로비 ‘성웅 이순신’ 특별전 열어 한글조형아트의 창시자인 서미숙 작가의 작품 20점 전시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 ‘한글조형아트 특별전 ’성웅 이순신’을 24일까지 중구청 본관 1층 로비에서 개최한다.

이번 전시는 ‘2025 이순신 축제’를 앞두고 중구 전역에서 진행 중인‘이순신 WEEK’의 주요 프로그램 중 하나다.

전시에는 한글조형아트의 창시자인 서미숙 작가가 이순신 장군의 일대기와 ‘효충예인(孝忠禮仁)’ 정신을 담은 작품 20여 점을 선보인다. ‘한글조형아트’는 한글 자모를 다양한 서체로 촘촘하게 적어 작품을 만드는 것으로, 한글의 아름다움과 이야기가 함께 어우러진다.

서미숙 작가는“한글은 그 자체로 독자적인 조형언어가 될 수 있다”며“이순신 장군의 기록과 정신을 한글의 형태 안에 담아내며, 전통과 현대가 만나는 새로운 예술적 접근을 시도했다”고 말했다.

작품들은 이순신 장군의 일대기를 따라 구성됐다. 이순신 장군이 태어난 중구의 모습을 담은‘남산과 중구의 이순신’, 이순신 장군이 무과에 급제한 훈련원 공원을 배경으로 한‘문인에서 무인으로’, 이순신 장군의 뛰어난 업적을 담은‘한산도 대첩’, ‘노량대첩’ 등이 한글을 담은 그림으로 탄생했다. 작품을 들여다보면 정성 가득한 한글이 깨알같이 적혀있다.

이번 특별전은 충무공 이순신의 고향인 중구의 도시브랜드를 강화하기 위한 문화예술 프로젝트이기도 하다.‘이순신 장군의 정신’과 ‘한글의 시각성’을 결합한 현대적 해석이 돋보이며, 예술성과 교육적 가치 모두에서 높은 평가를 받고 있다.

지난 20일 열린 오프닝 행사에는 김길성 중구청장, 남월진 중구문화원장, 서미숙 작가, 지역 문화예술인 등이 참석했다. 서 작가는 현장에서 직접 작품을 소개했으며, QR코드를 통해 언제나 작품 해설을 들을 수 있다.

김길성 중구청장은“이번 전시를 통해 이순신 장군의 생애를 더욱 깊이 들여다보고 그의 정신과 리더십을 오늘날에 다시 새겨보길 바란다”며“앞으로도 충무공 탄생지 중구의 도시브랜드 구축을 지속적으로 확장해, 위대한 영웅이 탄생한 중구의 가치를 높여가겠다”고 밝혔다.