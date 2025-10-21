실질 구매력 반영 비교 시 올해 한국 세계 35위·대만 12위 코로나19 이후 韓 인플레, 매년 대만보다 높아

[헤럴드경제=채상우 기자] 한국 사람들이 실질 1인당 국내총생산(GDP) 수준이 대만보다 연간 2만달러가량 낮다는 국제통화기금(IMF) 분석이 나왔다. 올해는 실질 GDP뿐 아니라 명목 GDP까지 대만에 역전될 것으로 보고 있다.

21일 한국은행 등에 따르면, IMF는 지난 15일 발표한 ‘세계경제전망’(World Economic Outlook) 보고서에서 올해 한국의 구매력 평가(PPP·Purchasing Power Parity) 기준 1인당 GDP가 지난해보다 3.5% 오른 6만5080달러를 기록할 것으로 전망했다. 세계 35위 수준이다.

IMF가 매년 두 차례 추산하는 PPP 기준 1인당 GDP는 국가 간의 생활 수준을 비교하기 위해 화폐의 실질 구매력을 반영한 1인당 GDP를 가리킨다. 동일한 재화나 서비스를 구매할 수 있는 실질 구매력을 기준으로 한 수치로, 물가 수준이 낮으면 이 수치도 상대적으로 높게 평가된다.

한국의 PPP 기준 1인당 GDP는 1980년 2200달러, 1990년 7741달러, 2000년 1만7432달러, 2010년 3만2202달러, 2020년 4만7881달러 등으로 상승해왔다.

IMF는 같은 보고서에서 대만의 올해 PPP 기준 1인당 GDP가 8만5127달러에 달해, 한국보다 2만47달러 높을 것으로 전망했다.

대만의 명목 기준 1인당 GDP가 올해 3만7천827달러로, 2003년 이후 처음 한국(3만5천962달러)을 앞지를 것으로 예상되는 가운데 PPP 기준으로는 이미 크게 높은 것으로 분석됐다.

대만의 PPP 기준 1인당 GDP는 1980년 3천214달러, 1990년 9천534달러, 2000년 2만463달러, 2010년 3만6천619달러, 2020년 5만7천996달러 등으로 내내 한국보다 높았다.

대만 국민의 실제 생활 수준이 이처럼 높게 평가되는 이유는 인플레이션이 비교적 안정된 상태를 유지하기 때문으로 분석된다.

국제금융센터에 따르면, 해외 주요 투자은행(IB) 8곳이 제시한 대만의 올해 소비자물가 상승률 전망치는 9월 말 평균 1.7%에 그쳤다.

물가 상승률이 실질 GDP 성장률 전망치(5.3%)보다 현저히 낮은 것은 물론, 지난해 물가 상승률(2.18%)보다 크게 안정될 것이라는 전망이 지배적인 셈이다.