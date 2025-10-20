“韓기업, 이집트 경제에 기여” 한반도·중동 안보도 긴밀 논의

[헤럴드경제=김은희 기자] 이재명 대통령은 20일 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 취임 후 첫 통화를 하고 상호 협력 강화 방안을 논의했다고 김남준 대통령실 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.

김 대변인에 따르면 양 정상은 올해 한국과 이집트가 수교 30주년을 맞이한 것을 서로 축하하며 양국이 포괄적 협력 동반자 관계를 발전시켜 온 것을 높이 평가했다.

또한 양국이 1995년 수교 이래 경제·인프라·방위산업 등 여러 방면에서 호혜적 협력을 발전시켜 왔다는 데 공감대를 이뤘다. 첨단기술을 보유한 한국과 아프리카·중동·유럽을 잇는 경제 중심지인 이집트 간 협력의 잠재력이 크다는 의견도 공유했다.

아울러 최근 이집트에서 K-컬처가 높은 인기를 얻는 등 인적 교류가 활발해지는 점에 주목하고는 문화·교육 및 인적 교류 부문에서 협력이 한층 발전해 나가길 바란다는 데 뜻을 같이했다.

엘시시 대통령은 “우수한 한국 기업의 투자가 이집트 경제에 크게 기여하고 있다”면서 “한국 기업의 지속적인 이집트 내 활동을 기대한다”고 언급했다.

양 정상은 한반도 안보와 중동 정세 등에 대한 의견도 긴밀하게 교환했다고 김 대변인은 덧붙였다. 특히 이 대통령은 최근 가자지구 휴전 협상을 위한 이집트의 노력을 평가했다.

양 정상은 앞으로도 급변하는 세계 정세 속에서 깊이 있는 소통을 계속하기로 했다. 또한 머지않은 시기에 직접 만나 상호 관계 발전 방안을 심도 있게 협의하기로 했다.